11 июня 2025

Толпы свердловчан съехались в Сысерть: подборка ярких кадров с открытия кластера

В Сысерти открылся летний сезон в креативном кластере «На Заводе»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вход на территорию завода в этом году стал платным
Вход на территорию завода в этом году стал платным Фото:

В Сысерти стартовал новый сезон в креативном кластере «На Заводе». Несмотря на то, что этим летом вход на территорию платный — 250 рублей, — туда за летним вдохновением съехались толпы посетителей. За праздничным открытием наблюдал корреспондент URA.RU. 

«Вызовы проекта в том, что они сезонные, а не круглый год, и у нас иногда просто меняются команды. Второй момент в том, что в этом году происходит слияние завода с тем, что вокруг, хотя исторически это один и тот же комплекс. Та идея, тот стиль, который мы создали „детским методом“, выигрывая гранты, он становится официальным стилем всей исторический части города и культурно-исторического кластера», — рассказал сооснователь креативного кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин. 

Он назвал введение оплаты за вход «экспериментом и вызовом». Отметив, что смотря на количество пришедших, такая мера, похоже, мало кого отпугнула. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сысерти стартовал новый сезон в креативном кластере «На Заводе». Несмотря на то, что этим летом вход на территорию платный — 250 рублей, — туда за летним вдохновением съехались толпы посетителей. За праздничным открытием наблюдал корреспондент URA.RU.  «Вызовы проекта в том, что они сезонные, а не круглый год, и у нас иногда просто меняются команды. Второй момент в том, что в этом году происходит слияние завода с тем, что вокруг, хотя исторически это один и тот же комплекс. Та идея, тот стиль, который мы создали „детским методом“, выигрывая гранты, он становится официальным стилем всей исторический части города и культурно-исторического кластера», — рассказал сооснователь креативного кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин.  Он назвал введение оплаты за вход «экспериментом и вызовом». Отметив, что смотря на количество пришедших, такая мера, похоже, мало кого отпугнула. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...