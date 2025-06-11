Толпы свердловчан съехались в Сысерть: подборка ярких кадров с открытия кластера

В Сысерти стартовал новый сезон в креативном кластере «На Заводе». Несмотря на то, что этим летом вход на территорию платный — 250 рублей, — туда за летним вдохновением съехались толпы посетителей. За праздничным открытием наблюдал корреспондент URA.RU.
«Вызовы проекта в том, что они сезонные, а не круглый год, и у нас иногда просто меняются команды. Второй момент в том, что в этом году происходит слияние завода с тем, что вокруг, хотя исторически это один и тот же комплекс. Та идея, тот стиль, который мы создали „детским методом“, выигрывая гранты, он становится официальным стилем всей исторический части города и культурно-исторического кластера», — рассказал сооснователь креативного кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин.
Он назвал введение оплаты за вход «экспериментом и вызовом». Отметив, что смотря на количество пришедших, такая мера, похоже, мало кого отпугнула.
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