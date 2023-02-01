01 февраля 2023

Директор детского учреждения из ХМАО похитила деньги, выделенные на нацпроект

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор фирмы из Лангепаса подделывала документы о дополнительном образовании детей Фото:

В Лангепасе директор учебного центра «Перспектива», которое занимается допобразованием детей, подделывала документы и получала бюджетные деньги, выделяемые на нацпроект. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Директор общества, оказывающего услуги, в том числе, по дополнительному образованию детей, решила похитить бюджетные средства, выделяемые администрацией города в рамках реализации национального проекта „Образование“. Злоумышленница предоставляла для оплаты фиктивные документы об обучении детей по отдельным общеразвивающим программам», — сказали в прокуратуре. При этом дети занятия не посещали, а родители не знали о наличии договора.

Следствие установило, что обвиняемая получила из бюджета города более 120 тысяч рублей. Статья за крупное мошенничество с использованием служебного положения предусматривает наказание в виде штрафа. При этом максимальная санкция за подобное преступление грозит ей лишением свободы на срок до шести лет.

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В Лангепасе директор учебного центра «Перспектива», которое занимается допобразованием детей, подделывала документы и получала бюджетные деньги, выделяемые на нацпроект. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Директор общества, оказывающего услуги, в том числе, по дополнительному образованию детей, решила похитить бюджетные средства, выделяемые администрацией города в рамках реализации национального проекта „Образование“. Злоумышленница предоставляла для оплаты фиктивные документы об обучении детей по отдельным общеразвивающим программам», — сказали в прокуратуре. При этом дети занятия не посещали, а родители не знали о наличии договора. Следствие установило, что обвиняемая получила из бюджета города более 120 тысяч рублей. Статья за крупное мошенничество с использованием служебного положения предусматривает наказание в виде штрафа. При этом максимальная санкция за подобное преступление грозит ей лишением свободы на срок до шести лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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