Директор детского учреждения из ХМАО похитила деньги, выделенные на нацпроект

02 февраля 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Директор фирмы из Лангепаса подделывала документы о дополнительном образовании детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лангепасе директор учебного центра «Перспектива», которое занимается допобразованием детей, подделывала документы и получала бюджетные деньги, выделяемые на нацпроект. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Директор общества, оказывающего услуги, в том числе, по дополнительному образованию детей, решила похитить бюджетные средства, выделяемые администрацией города в рамках реализации национального проекта „Образование“. Злоумышленница предоставляла для оплаты фиктивные документы об обучении детей по отдельным общеразвивающим программам», — сказали в прокуратуре. При этом дети занятия не посещали, а родители не знали о наличии договора. Следствие установило, что обвиняемая получила из бюджета города более 120 тысяч рублей. Статья за крупное мошенничество с использованием служебного положения предусматривает наказание в виде штрафа. При этом максимальная санкция за подобное преступление грозит ей лишением свободы на срок до шести лет.

В Лангепасе директор учебного центра «Перспектива», которое занимается допобразованием детей, подделывала документы и получала бюджетные деньги, выделяемые на нацпроект. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Директор общества, оказывающего услуги, в том числе, по дополнительному образованию детей, решила похитить бюджетные средства, выделяемые администрацией города в рамках реализации национального проекта „Образование“. Злоумышленница предоставляла для оплаты фиктивные документы об обучении детей по отдельным общеразвивающим программам», — сказали в прокуратуре. При этом дети занятия не посещали, а родители не знали о наличии договора. Следствие установило, что обвиняемая получила из бюджета города более 120 тысяч рублей. Статья за крупное мошенничество с использованием служебного положения предусматривает наказание в виде штрафа. При этом максимальная санкция за подобное преступление грозит ей лишением свободы на срок до шести лет.