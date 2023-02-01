01 февраля 2023

Челябинского бойца отряда Кадырова наградили за помощь жителям ЛНР. Фото

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, боец, автомат, воин, армия, военные, донбасс, война, магазин, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Александр Воложанин получил благодарность от администрации города Рубежное Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидера движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александра «Якудзу» Воложанина, участвующего в спецоперации на Украине в составе спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова, наградили за помощь жителям города Рубежное (Луганская народная республика). Скан документа с благодарностью опубликовала в социальных сетях жена Воложанина.

«Администрация города Рубежное Луганской Народной Республики выражает благодарность Воложанину Александру Раисовичу за помощь, оказанную жителям города Рубежное. Большое спасибо за активную гражданскую позицию, отклик и поддержку! Благодаря Вам, мы ощущаем себя единым целым с Великой Россией», — гласит текст документа.

Жена Воложанина Елена написала, что гордится мужем. Ей приятно, что он помогает людям.

Ранее «Якудза» получил орден «Ахмат — Спецназ», который является высшей наградой отряда. Его наградили за работу на Северодонецком фронте. Орден Воложанину вручил командир батальона Исмаил «Охотник».

Воложанин участвует в спецоперации с мая 2022 года. В одном из боев он получил серьезное ранение. Но вылечился и вернулся на фронт.

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Лидера движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александра «Якудзу» Воложанина, участвующего в спецоперации на Украине в составе спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова, наградили за помощь жителям города Рубежное (Луганская народная республика). Скан документа с благодарностью опубликовала в социальных сетях жена Воложанина. «Администрация города Рубежное Луганской Народной Республики выражает благодарность Воложанину Александру Раисовичу за помощь, оказанную жителям города Рубежное. Большое спасибо за активную гражданскую позицию, отклик и поддержку! Благодаря Вам, мы ощущаем себя единым целым с Великой Россией», — гласит текст документа. Жена Воложанина Елена написала, что гордится мужем. Ей приятно, что он помогает людям. Ранее «Якудза» получил орден «Ахмат — Спецназ», который является высшей наградой отряда. Его наградили за работу на Северодонецком фронте. Орден Воложанину вручил командир батальона Исмаил «Охотник». Воложанин участвует в спецоперации с мая 2022 года. В одном из боев он получил серьезное ранение. Но вылечился и вернулся на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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