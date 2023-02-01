Александр Воложанин получил благодарность от администрации города Рубежное Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидера движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александра «Якудзу» Воложанина, участвующего в спецоперации на Украине в составе спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова, наградили за помощь жителям города Рубежное (Луганская народная республика). Скан документа с благодарностью опубликовала в социальных сетях жена Воложанина.

«Администрация города Рубежное Луганской Народной Республики выражает благодарность Воложанину Александру Раисовичу за помощь, оказанную жителям города Рубежное. Большое спасибо за активную гражданскую позицию, отклик и поддержку! Благодаря Вам, мы ощущаем себя единым целым с Великой Россией», — гласит текст документа.

Жена Воложанина Елена написала, что гордится мужем. Ей приятно, что он помогает людям.

Ранее «Якудза» получил орден «Ахмат — Спецназ», который является высшей наградой отряда. Его наградили за работу на Северодонецком фронте. Орден Воложанину вручил командир батальона Исмаил «Охотник».

Воложанин участвует в спецоперации с мая 2022 года. В одном из боев он получил серьезное ранение. Но вылечился и вернулся на фронт.