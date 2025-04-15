15 апреля 2025

Предложение Текслера освободит еще один челябинский завод от акциза на сталь

© Служба новостей «URA.RU»
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Акциз на жидкую сталь перестанет платить предприятие из Кыштыма
Акциз на жидкую сталь перестанет платить предприятие из Кыштыма Фото:

Минпромторг РФ освободит от акциза на сталь еще один завод Челябинской области. Предложение о преференциях в 2022 году высказал губернатор Алексей Текслер на заседании комиссии Госсовета РФ в Москве. Проект нового приказа министерства связан с работой компании «Стил Армор» в Кыштыме.

«Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в перечень организаций, использующих сталь жидкую в технологическом процессе производства продукции. Дополнить позицией следующего содержания: ООО „Стил Армор“», — отмечено в проекте приказа за подписью министра Антона Алиханова.

В пояснительной записке к проекту нормативного акта отмечено, что принятие новых положений никак не скажется на достижении целей госпрограмм и не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий. Также не потребуются допрасходы федерального бюджета.

В мае 2023 года подобная льгота была предоставлена трем челябинским предприятиям. Среди них — Златоустовский метзавод, автозавод «Урал» и чебаркульская «Уральская кузница».

Акциз на жидкую сталь правительство РФ ввело в 2022 году. После выступления Текслера на заседании комиссии по вопросам «Экономика и финансы» федеральный орган внес коррективы, освободив от уплаты акциза компании, производящие сталь для внутренних нужд или в небольших объемах. Инициативу главы региона поддержали представители Союза промышленников и предпринимателей региона.

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Минпромторг РФ освободит от акциза на сталь еще один завод Челябинской области. Предложение о преференциях в 2022 году высказал губернатор Алексей Текслер на заседании комиссии Госсовета РФ в Москве. Проект нового приказа министерства связан с работой компании «Стил Армор» в Кыштыме. «Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в перечень организаций, использующих сталь жидкую в технологическом процессе производства продукции. Дополнить позицией следующего содержания: ООО „Стил Армор“», — отмечено в проекте приказа за подписью министра Антона Алиханова. В пояснительной записке к проекту нормативного акта отмечено, что принятие новых положений никак не скажется на достижении целей госпрограмм и не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий. Также не потребуются допрасходы федерального бюджета. В мае 2023 года подобная льгота была предоставлена трем челябинским предприятиям. Среди них — Златоустовский метзавод, автозавод «Урал» и чебаркульская «Уральская кузница». Акциз на жидкую сталь правительство РФ ввело в 2022 году. После выступления Текслера на заседании комиссии по вопросам «Экономика и финансы» федеральный орган внес коррективы, освободив от уплаты акциза компании, производящие сталь для внутренних нужд или в небольших объемах. Инициативу главы региона поддержали представители Союза промышленников и предпринимателей региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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