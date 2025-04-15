В Челябинске в первом квартале 2025 года вывод новостроек на рынке недвижимости замедлился. Объем предложения за месяц вырос только на 4%. В городе нераспроданным остается 434 тысячи квадратных метров строящегося жилья, сообщили в пресс-службе «Объектив РФ».
«В Челябинске совокупный объем остатков строящегося жилья в ЖК по итогам I квартала 2025 года составил 7 606 лотов или более 434 тысяч квадратных метров. При этом в открытой экспозиции — то есть на витрине застройщиков на 31 марта 2025 года находилось около 316 тысяч квадратных метров или около 5,6 тысяч новых квартир», — сообщили в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, вывод на рынок новых проектов, число выставленных на продажу новых квартир остается на прежнем уровне. Такая ситуация сложилась в связи со снижением спроса после отмены льготной ипотеки в июле 2024 года, и она не улучшается. Как отметили в «Объектив РФ», сейчас рынку нужна корректировка, которая позволит девелоперам сбалансировать показатели продаж.
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