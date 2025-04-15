В Челябинске почти в два раза снизился объем выбросов в атмосферу

В Челябинске за последние семь лет почти в два раза снизился объем выбросов в атмосферу, а в Магнитогорске — почти на четверть. Такая информация прозвучала в отчете о работе правительства региона на заседании комитета заксобрания региона по экологии и природопользованию.
«В Челябинске и Магнитогорске снижается совокупный валовый объем выбросов в атмосферу. Так, в 2024 году, если сравнивать с базовым 2017 годом, снижение в Челябинске составило 47,65%, а в Магнитогорске — 21,47%. По выбросам опасных загрязняющих веществ снижение к базовому значению 2017 года в Челябинске произошло на 29,74%, в Магнитогорске — на 15,66%», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
В плане организации системы обращения с отходами ликвидировано 17 крупных несанкционированных свалок ТКО и 138 несанкционированных свалок отходов. Приобретено 1473 контейнера, создано 65 новых и обустроено 687 существующих контейнерных площадок.
Кроме того, в регионе обустроено 11 новых пляжей, а в Челябинске на территории действующего пляжа организовано место отдыха для маломобильных групп населения. В нацпарках «Таганай», «Иремель» и на озерах Увильды, Тургояк, на реках Сатка, Ай, Юрюзань и Березяк созданы спасательные посты. Это сделает отдых жителей региона более безопасным.
Комитеты заксобрания рассматривают отчет о результатах деятельности правительства региона ежегодно. Каждый из десяти комитетов рассматривает отчет по своим направлениям работы.
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