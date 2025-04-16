Депутаты Катав-Ивановского района соберутся, чтобы уволить осужденного главу

Депутаты Катав-Ивановского района (Челябинская область) ждут документов с решением облсуда, чтобы снять полномочия с осужденного главы района Николая Шимановича. Об этом URA.RU сообщил врио главы Александр Васильев.
«С оглашением решения суда у нас появились основания для лишения Шимановича полномочий главы. Однако для лишения мы должны держать в руках официальные судебные документы. Собрание депутатов эти документы запросило, сейчас ожидаем их поступления», — сообщил Васильев.
По словам Васильева, 17 апреля состоится очередная сессия райсобрания. Если судебное решение будет получено до начала заседания, депутаты лишат Шимановича полномочий. Если решение будет получено позже, депутатам придется для вынесения решения собираться на внеочередную сессию.
После снятия полномочий с Шимановича депутаты обязаны объявить выборы главы района. Однако новому главе останется работать очень непродолжительное время. Это связано с тем, что идет процесс преобразования района в округ, и в сентябре будет избран новый состав депутатов уже муниципального округа. Затем им предстоит выбрать главу муниципального округа.
Николай Шиманович 17 февраля за мошенничество был приговорен Златоустовским судом к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Шиманович обжаловал приговор, и 15 апреля областной суд снизил срок до пяти лет, а сумму штрафа — до 500 тысяч. Поскольку приговор облсуда вступает в силу сразу после оглашения, Шиманович юридически лишен права занимать пост главы, однако оформить решение о его лишении должности должны местные депутаты.
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