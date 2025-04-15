Челябинский доктор Рыжий раскрыл секреты борьбы с весенней аллергией

Весна приносит не только радость от солнца и зелени, но и обострение аллергии у многих жителей Челябинской области. Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий рассказал URA.RU о том, как справиться с сезонным аллергическим ринитом и облегчить его симптомы.
«С началом апреля в Челябинской области начинают активно „пылить“ деревья — чаще всего береза, ольха, тополь. А значит у многих появляются симптомы сезонного аллергического ринита (сенная лихорадка)», — отметил Рыжий.
Основными симптомами весенней аллергии доктор назвал: насморк или заложенность носа без температуры, частое чихание, зуд в глазах, покраснение, слезотечение, покашливание, першение в горле, усталость и головные боли. По словам Антона Рыжего, аллергией страдают до 20-30% людей в регионе, и с каждым годом их становится больше.
Он порекомендовал обращаться к специалисту и начинать антигистаминную терапию до начала цветения, использовать современные препараты с минимумом побочных эффектов, следить за пыльцевыми прогнозами и уменьшать контакт с аллергенами. Особое внимание врач обратил на недопустимость самолечения, особенно гормональными препаратами, и подчеркнул, что заболевание необходимо контролировать.
«Закрывайте окна в квартире, особенно днем. Устанавливайте сетки-антипыльцу. Промывайте нос физраствором и не сушите одежду на улице. После прогулки — умывайтесь, мойте волосы и переодевайтесь», — посоветовал Рыжий.
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