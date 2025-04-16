В Магнитогорске подорожает проезд. Фото

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Стоимость проезда на некоторых маршрутах повысится до с 34 до 40 рублей
Стоимость проезда на некоторых маршрутах повысится до с 34 до 40 рублей Фото:

Жителей Магнитогорска (Челябинская область) ожидает повышение тарифов на проезд в маршрутных такси. Стоимость поездки увеличится до 40 рублей, сообщают местные жители. Сейчас проезд обходится в 35 рублей.

«Проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей с 21 апреля. Объявления об этом появились на некоторых маршрутах», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на группу «Черное&Белое Магнитогорск».

С начала 2025 года до 40 рублей выросла цена проезда в общественном транспорте Магнитогорска, обслуживающем регулируемые маршруты. Для сравнения, в Челябинске стоимость проезда в общественном транспорте была повышена с 15 октября 2024 года: по транспортной карте — до 34 рублей, при оплате наличными — до 43 рублей.

Цена проезда изменится с 21 апреля
Цена проезда изменится с 21 апреля
Фото:

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Жителей Магнитогорска (Челябинская область) ожидает повышение тарифов на проезд в маршрутных такси. Стоимость поездки увеличится до 40 рублей, сообщают местные жители. Сейчас проезд обходится в 35 рублей. «Проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей с 21 апреля. Объявления об этом появились на некоторых маршрутах», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на группу «Черное&Белое Магнитогорск». С начала 2025 года до 40 рублей выросла цена проезда в общественном транспорте Магнитогорска, обслуживающем регулируемые маршруты. Для сравнения, в Челябинске стоимость проезда в общественном транспорте была повышена с 15 октября 2024 года: по транспортной карте — до 34 рублей, при оплате наличными — до 43 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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