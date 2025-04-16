Жителей Магнитогорска (Челябинская область) ожидает повышение тарифов на проезд в маршрутных такси. Стоимость поездки увеличится до 40 рублей, сообщают местные жители. Сейчас проезд обходится в 35 рублей.
«Проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей с 21 апреля. Объявления об этом появились на некоторых маршрутах», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на группу «Черное&Белое Магнитогорск».
С начала 2025 года до 40 рублей выросла цена проезда в общественном транспорте Магнитогорска, обслуживающем регулируемые маршруты. Для сравнения, в Челябинске стоимость проезда в общественном транспорте была повышена с 15 октября 2024 года: по транспортной карте — до 34 рублей, при оплате наличными — до 43 рублей.
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