В Челябинске арестовали рецидивиста, напавшего с ножом на ребенка

Металлургический райсуд Челябинска 16 апреля арестовал на два месяца мужчину, напавшего с ножом на школьника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура поддержала ходатайство следователя СУ СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). С учетом мнения прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева. Мужчина нанес ребенку не менее семи ударов ножом. Довести умысел на убийство до конца он не смог. Злоумышленника задержали в течение 20 минут.
Ребенка же спас Андрей Напалков. Он вызвал скорую и оставался с мальчиком до ее прибытия. В разговоре с URA.RU он рассказал, что ребенок был пропитан кровью. По его словам, он мог предотвратить нападение, если бы раньше вернулся к подъезду из магазина. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину.
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