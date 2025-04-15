Ветеран СВО Алексей Рожков в Челябинске провел для старшеклассников урок, посвященный управлению беспилотниками. Как передает корреспондент URA.RU из школы №104, обучение ребят началось с общения и теории о тонкостях создания и управления различных видов дронов.
«Если захотеть, можно научиться всему. Главное: желание, и результат будет. Хочется посвятить себя теме БПЛА в общении с детьми. Но, считаю, что необходимо разнообразие: оружие, снаряжение, ход ведения и какие-либо открытые диалоги. Будем стараться между обычными встречами еще проводить и уроки, посвященные БПЛА», — поделился с URA.RU Рожков.
На мастер-классе Рожков рассказал про детали, из которых состоят беспилотники, а также необходимых для оператора БПЛА знаниях — от картографии до техники безопасности. Он также объяснил принцип работы режимов управления и тонкости использования различных видов дронов. Рожков подчеркнул, что такие навыки применимы не только в зоне СВО: БПЛА успешно используются в сельском хозяйстве, работе МЧС и других ведомств, видеосъемке и инженерных специальностях.
«У нас возникла острая потребность и нам подарили БПЛА. Поэтому приглашение на такой мастер-класс и встреча с героем нам очень актуальна. Очень интересно как применяют беспилотник и в военных действиях. Спасибо фонду за такое мероприятие», — рассказала основатель движения Юнармии в школе №104 Елена Макаренко.
Как уточнила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилина, мастер-класс дал возможность показать детям средства, которые используются в противостоянии с врагами. При этом такие встречи помогают не только в патриотическом воспитании, но и становятся увлекательными для школьников.
«Я вижу, как ребята с интересом слушают и для них это нужно. Ребята слышат все из первых уст. Это очень и очень важно», — подчеркнула Гаврилина.
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