Герой СВО научил челябинских школьников управлять БПЛА. Фото, видео

16 апреля 2025 в 12:10 Размер текста - 17 +

Алексей Рожков провел мастер-класс по БПЛА для старшеклассников Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Ветеран СВО Алексей Рожков в Челябинске провел для старшеклассников урок, посвященный управлению беспилотниками. Как передает корреспондент URA.RU из школы №104, обучение ребят началось с общения и теории о тонкостях создания и управления различных видов дронов. «Если захотеть, можно научиться всему. Главное: желание, и результат будет. Хочется посвятить себя теме БПЛА в общении с детьми. Но, считаю, что необходимо разнообразие: оружие, снаряжение, ход ведения и какие-либо открытые диалоги. Будем стараться между обычными встречами еще проводить и уроки, посвященные БПЛА», — поделился с URA.RU Рожков. На мастер-классе Рожков рассказал про детали, из которых состоят беспилотники, а также необходимых для оператора БПЛА знаниях — от картографии до техники безопасности. Он также объяснил принцип работы режимов управления и тонкости использования различных видов дронов. Рожков подчеркнул, что такие навыки применимы не только в зоне СВО: БПЛА успешно используются в сельском хозяйстве, работе МЧС и других ведомств, видеосъемке и инженерных специальностях. «У нас возникла острая потребность и нам подарили БПЛА. Поэтому приглашение на такой мастер-класс и встреча с героем нам очень актуальна. Очень интересно как применяют беспилотник и в военных действиях. Спасибо фонду за такое мероприятие», — рассказала основатель движения Юнармии в школе №104 Елена Макаренко. Как уточнила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилина, мастер-класс дал возможность показать детям средства, которые используются в противостоянии с врагами. При этом такие встречи помогают не только в патриотическом воспитании, но и становятся увлекательными для школьников. «Я вижу, как ребята с интересом слушают и для них это нужно. Ребята слышат все из первых уст. Это очень и очень важно», — подчеркнула Гаврилина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран СВО Алексей Рожков в Челябинске провел для старшеклассников урок, посвященный управлению беспилотниками. Как передает корреспондент URA.RU из школы №104, обучение ребят началось с общения и теории о тонкостях создания и управления различных видов дронов. «Если захотеть, можно научиться всему. Главное: желание, и результат будет. Хочется посвятить себя теме БПЛА в общении с детьми. Но, считаю, что необходимо разнообразие: оружие, снаряжение, ход ведения и какие-либо открытые диалоги. Будем стараться между обычными встречами еще проводить и уроки, посвященные БПЛА», — поделился с URA.RU Рожков. На мастер-классе Рожков рассказал про детали, из которых состоят беспилотники, а также необходимых для оператора БПЛА знаниях — от картографии до техники безопасности. Он также объяснил принцип работы режимов управления и тонкости использования различных видов дронов. Рожков подчеркнул, что такие навыки применимы не только в зоне СВО: БПЛА успешно используются в сельском хозяйстве, работе МЧС и других ведомств, видеосъемке и инженерных специальностях. «У нас возникла острая потребность и нам подарили БПЛА. Поэтому приглашение на такой мастер-класс и встреча с героем нам очень актуальна. Очень интересно как применяют беспилотник и в военных действиях. Спасибо фонду за такое мероприятие», — рассказала основатель движения Юнармии в школе №104 Елена Макаренко. Как уточнила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилина, мастер-класс дал возможность показать детям средства, которые используются в противостоянии с врагами. При этом такие встречи помогают не только в патриотическом воспитании, но и становятся увлекательными для школьников. «Я вижу, как ребята с интересом слушают и для них это нужно. Ребята слышат все из первых уст. Это очень и очень важно», — подчеркнула Гаврилина.