Челябинский «Трактор» почтил память знаменитого тренера Белоусова

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» почтил память тренера Валерия Белоусова, который привел клуб к самым высоким достижениям в истории команды. Это произошло 16 апреля, в день 10-летия его кончины.
«10 лет без Валерия Белоусова. День памяти величайшего игрока и тренера „Трактора“. Немногим удается вписать свое имя в историю навсегда. Валерий Константинович — как раз тот человек. Он олицетворял челябинский стиль на площадке и вне ее, был неповторим в своих решениях и являлся примером для многих. Да что являлся — является до сих пор. Любим и гордимся», — сообщает официальный telegram-канал «Трактора».
Как игрок Валерий Белоусов является лидером по голам, забитым за «Трактор» за всю историю команды. Он забросил за клуб 240 шайб. Хоккеисты, забившие за клуб более 100 шайб, входят в символический «клуб имени Валерия Белоусова».
Как тренер Белоусов привел «Трактор» к победе в Кубке континента и серебряным медалям Кубка Гагарина. На сегодняшний момент это наивысшие достижения «черно-белых».
Белоусов скончался 16 апреля 2015 года. Ледовый дворец, в котором играет клуб, носит имя Белоусова.
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