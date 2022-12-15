«Якудзу» наградил командир батальона Исмаил «Охотник» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, участвующий в спецоперации на Украине в составе отряда Кадырова, 15 декабря получил орден «Ахмат — Спецназ». Об этом он написал в соцсетях.

«Сегодня получил высшую награду: орден „Ахмат — Спецназ“. Наградил меня командир батальона Исмаил „Охотник“. Орден за мою работу в спецназе „Ахмат“ в мае 2022 года. Северодонецкий фронт», — сообщил Воложанин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Якудза» начал участие в спецоперации в мае. В одном из боев по его позиции выстрелил вражеский танк. Один из осколков вошел в голову военному. При его удалении хирурги были вынуждены удалить и глаз.

После операции и реабилитации «Якудза» вернулся в отряд Кадырова. На фронте он заболел двухсторонней пневмонией. Пройдя лечение, он вновь стал участником СВО и теперь служит телохранителем.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, одной из основных целей спецоперации является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов