Челябинский боец Кадырова получил орден «Ахмат — Спецназ». Фото

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, донбасс, нашивка, война, шеврон, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
«Якудзу» наградил командир батальона Исмаил «Охотник» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, участвующий в спецоперации на Украине в составе отряда Кадырова, 15 декабря получил орден «Ахмат — Спецназ». Об этом он написал в соцсетях.

«Сегодня получил высшую награду: орден „Ахмат — Спецназ“. Наградил меня командир батальона Исмаил „Охотник“. Орден за мою работу в спецназе „Ахмат“ в мае 2022 года. Северодонецкий фронт», — сообщил Воложанин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Якудза» начал участие в спецоперации в мае. В одном из боев по его позиции выстрелил вражеский танк. Один из осколков вошел в голову военному. При его удалении хирурги были вынуждены удалить и глаз.

После операции и реабилитации «Якудза» вернулся в отряд Кадырова. На фронте он заболел двухсторонней пневмонией. Пройдя лечение, он вновь стал участником СВО и теперь служит телохранителем.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, одной из основных целей спецоперации является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов

Александр Воложанин получил орден за работу в спецназе
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Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, участвующий в спецоперации на Украине в составе отряда Кадырова, 15 декабря получил орден «Ахмат — Спецназ». Об этом он написал в соцсетях. «Сегодня получил высшую награду: орден „Ахмат — Спецназ“. Наградил меня командир батальона Исмаил „Охотник“. Орден за мою работу в спецназе „Ахмат“ в мае 2022 года. Северодонецкий фронт», — сообщил Воложанин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Якудза» начал участие в спецоперации в мае. В одном из боев по его позиции выстрелил вражеский танк. Один из осколков вошел в голову военному. При его удалении хирурги были вынуждены удалить и глаз. После операции и реабилитации «Якудза» вернулся в отряд Кадырова. На фронте он заболел двухсторонней пневмонией. Пройдя лечение, он вновь стал участником СВО и теперь служит телохранителем. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, одной из основных целей спецоперации является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов
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