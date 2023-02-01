В районе ЯНАО творог стоит почти тысячу рублей за килограмм

В Красноселькупском районе ЯНАО творог стоит 727 рублей за килограмм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Красноселькупском районе ЯНАО стоимость творога достигает 727 рублей за килограмм. В документе, размещенном на официальном сайте окружного департамента экономики, указано, что это максимальная цена в регионе.

«Мониторинг розничных цен на продовольственные товары в ЯНАО по состоянию на 30 января 2023 года: максимальная цена на творог в Красноселькупском районе — 727,08 рубля за килограмм. Минимальная цена в Лабытнанги — 359,56 рубля за килограмм», — сообщается в документе.

Согласно информации опубликованной на сайте, за прошедший год творог в регионе подорожал почти на 80 рублей. За январь наблюдается рост цен на 0,4%. В документе отмечается, что причиной роста цен может быть в изменении цен у поставщиков. «В целом причиной роста стоимости продовольственных товаров является изменение закупочных цен у поставщиков и оптовиков, удорожание транспортных услуг», — указано в документе департамента.

Агентство обратилось в Управление федеральной антимонопольной службы по ЯНАО с просьбой прокомментировать стоимость продуктов питания в районе ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО за неделю января полукопченая и копченая колбаса подорожали на 25 рублей. Также подорожали сливочное масло, сухая смесь для детей, сыр, свинина и картофель.