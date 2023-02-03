В Нижневартовске (ХМАО) проводили на пенсию заслуженного педагога Антонину Сущую в возрасте 92 лет. Об этом рассказывает глава города Дмитрий Кощенко на своей странице в telegram-канале.
«Сегодня педагогическая общественность Нижневартовска проводила на заслуженный отдых педагога и руководителя с большой буквы — Антонину Петровну Сущую. Среди учеников Антонины Петровны сотни успешных югорчан — городские и окружные депутаты, врачи, инженеры, учителя, журналисты, нефтяники, юристы, экономисты, предприниматели», — говорится в поздравлении мэра.
Антонина Сущая родилась в 1930 году, а свою трудовую деятельность начала в 1948 году. Ей присвоены звания: заслуженный учитель школы РСФСР, ветеран труда, заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа, почетный гражданин города Нижневартовска. Отмечается, что власти города предложили заслуженному педагогу делиться своим опытом в качестве члена общественного совета при департаменте образования города Нижневартовска.
Ранее URA.RU сообщало, что педагоги Сургута и Сургутского района получили государственные награды Российской Федерации из рук губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Глава региона отметила, что эти награды — это рациональная оценка того, какое место учитель занимает в жизни каждого человека.
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