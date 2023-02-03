03 февраля 2023
02 февраля 2023

В ХМАО директор школы ушла на пенсию в возрасте 92 лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , школьная доска, класс, школьный класс, школьный кабинет
Школа, возглавляемая Антониной Сущей, славится своими достижениями Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) проводили на пенсию заслуженного педагога Антонину Сущую в возрасте 92 лет. Об этом рассказывает глава города Дмитрий Кощенко на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня педагогическая общественность Нижневартовска проводила на заслуженный отдых педагога и руководителя с большой буквы — Антонину Петровну Сущую. Среди учеников Антонины Петровны сотни успешных югорчан — городские и окружные депутаты, врачи, инженеры, учителя, журналисты, нефтяники, юристы, экономисты, предприниматели», — говорится в поздравлении мэра.

Антонина Сущая родилась в 1930 году, а свою трудовую деятельность начала в 1948 году. Ей присвоены звания: заслуженный учитель школы РСФСР, ветеран труда, заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа, почетный гражданин города Нижневартовска. Отмечается, что власти города предложили заслуженному педагогу делиться своим опытом в качестве члена общественного совета при департаменте образования города Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что педагоги Сургута и Сургутского района получили государственные награды Российской Федерации из рук губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Глава региона отметила, что эти награды — это рациональная оценка того, какое место учитель занимает в жизни каждого человека.

Легендарный педагог вышла на пенсию в 92 года
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В Нижневартовске (ХМАО) проводили на пенсию заслуженного педагога Антонину Сущую в возрасте 92 лет. Об этом рассказывает глава города Дмитрий Кощенко на своей странице в telegram-канале. «Сегодня педагогическая общественность Нижневартовска проводила на заслуженный отдых педагога и руководителя с большой буквы — Антонину Петровну Сущую. Среди учеников Антонины Петровны сотни успешных югорчан — городские и окружные депутаты, врачи, инженеры, учителя, журналисты, нефтяники, юристы, экономисты, предприниматели», — говорится в поздравлении мэра. Антонина Сущая родилась в 1930 году, а свою трудовую деятельность начала в 1948 году. Ей присвоены звания: заслуженный учитель школы РСФСР, ветеран труда, заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа, почетный гражданин города Нижневартовска. Отмечается, что власти города предложили заслуженному педагогу делиться своим опытом в качестве члена общественного совета при департаменте образования города Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что педагоги Сургута и Сургутского района получили государственные награды Российской Федерации из рук губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Глава региона отметила, что эти награды — это рациональная оценка того, какое место учитель занимает в жизни каждого человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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