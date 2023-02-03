В Сладковском муниципальном районе собрали 54 посылки для солдат Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области собрали 54 индивидуальные посылки для отправки мобилизованным бойцам на фронт. Об этом сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов в своем telegram-канале.

«Сегодня мы доставили в Тюмень 54 посылки для наших бойцов, участвующих в спецоперации. Посылки собирали на протяжении двух недель», — написал Иванов. В дальнейшем все коробки будут отправлены на фронт.

Александр Иванов отметил, что гуманитарная помощь собрана исходя из потребностей военнослужащих. «Уверен, ребятам будет приятно получить весточку из родного дома, где их любят и ждут», — дополнил Иванов, выразив благодарность жителям района.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, основными целями операции является защита мирного населения Донбасса.