Директор курганской ГТРК выиграл у бизнес-партнера суд по недвижимости

Арбитражный суд решил спор владельцев курганского агентства недвижимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд удовлетворил иск директора курганского филиала ГТРК Ивана Белых к своему партнеру по фирме «Хэлп» Павлу Кузнецову, связанный с управлением недвижимостью компании. Информация размещена на сайте Уральского арбитражного суда.

Три собственника фирмы (Белых, Кузнецов и бывший кандидат в мэры Кургана Алексей Дудич) распределили в 2017 году доли недвижимости через договоры купли-продажи. «Возник спор по порядку совместного пользования нежилыми помещениями, находящимися в общей долевой собственности. Белых И.Н. и Дудич А.В. обратились в суд за разрешением этого спора <…> Решения [ранее прошедших судов] отменить в части признания сделок недействительными», — говорится в судебном постановлении. Стоимость помещений оценивается в сумму более 6,5 млн рублей.

Кузнецов подавал в суд заявление, в котором просил отменить соглашения с партнерами. Он указывал, что другие участники не произвели никакой оплаты по договорам. Несмотря на то, что сроки оплаты имели отсрочку на 10 лет, суд в Кургане постановил признать недействительными договоры по недвижимости с участием Дудича и Белых.

В Уральском арбитражном суде представитель Белых указал, что «в момент заключения договоров купли-продажи Кузнецов П.А. был осведомлен обо всех условиях данных сделок, выразил согласие с упомянутыми условиями в письменном виде». Поскольку он является основным выгодоприобретателем сделки, то ущемления его прав не наблюдается.

В связи с этим и другими обстоятельствами, суд постановил ранние решения об аннулировании договоров купли-продажи долей недвижимости Дудича и Белых, а также прочие исковые заявления Кузнецова отменить. Решение может быть обжаловано в Верховном суде РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что уехавший в Черногорию Алексей Дудич продает офис медиахолдинга «Курьер». Помещение площадью 432 квадрата оценивается в 9 млн рублей.