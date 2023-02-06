Курганцы, живущие в Турции, не испугались землетрясений

07 февраля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Женщина из Кургана рассказала, как переживает землетрясения в Турции Фото: Ритис Бараускас © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Курганская семья рассказала о том, как переживает землетрясения, которые обрушились на Турцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жительница Кургана, переехавшая за границу. По ее словам, после происшествий в стране никуда уезжать не собирается. «В моем районе еще пока не дошли землетрясения, но мы ждем. Говорят, что толчки дойдут и до Измира, где мы сейчас. У людей, конечно, паника, из-за происшествия уже много жертв и пострадавших. В страхе даже те, кто находится далеко от эпицентра. Но я почему-то не боюсь. Никуда уезжать не собираемся. Я уже переживала землетрясения, которые были несколько лет назад в период пандемии», — рассказала женщина. Еще одна пара курганцев, которые сейчас находятся в Грузии сообщили, что толчки дошли и до них. «В Батуми в многоэтажках ощущались толчки на верхних этажах. Многие жители перестраховывались и выходили на улицу. Очень много людей собралось на набережной», — рассказала жительница Кургана. В агентстве Go!Touristic URA.RU сообщили, что туристов из Курганской области в зоне землетрясения в Турции нет. По данным туроператора, эпицентр толчков расположен в районах, которые не считаются туристическими. «На спрос происшествие не повлияло, поскольку сейчас в Турции не сезон, и направлением в это время года интересуются достаточно редко», — добавили в агентстве. Ранее URA.RU писало, что в Турции 6 февраля прошли мощные землетрясения. По последним данным, в результате происшествий погибло более трех тысяч человек, еще более 20 тысяч получили травмы. Из-за землетрясений разрушены тысячи зданий. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил семидневный траур. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская семья рассказала о том, как переживает землетрясения, которые обрушились на Турцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жительница Кургана, переехавшая за границу. По ее словам, после происшествий в стране никуда уезжать не собирается. «В моем районе еще пока не дошли землетрясения, но мы ждем. Говорят, что толчки дойдут и до Измира, где мы сейчас. У людей, конечно, паника, из-за происшествия уже много жертв и пострадавших. В страхе даже те, кто находится далеко от эпицентра. Но я почему-то не боюсь. Никуда уезжать не собираемся. Я уже переживала землетрясения, которые были несколько лет назад в период пандемии», — рассказала женщина. Еще одна пара курганцев, которые сейчас находятся в Грузии сообщили, что толчки дошли и до них. «В Батуми в многоэтажках ощущались толчки на верхних этажах. Многие жители перестраховывались и выходили на улицу. Очень много людей собралось на набережной», — рассказала жительница Кургана. В агентстве Go!Touristic URA.RU сообщили, что туристов из Курганской области в зоне землетрясения в Турции нет. По данным туроператора, эпицентр толчков расположен в районах, которые не считаются туристическими. «На спрос происшествие не повлияло, поскольку сейчас в Турции не сезон, и направлением в это время года интересуются достаточно редко», — добавили в агентстве. Ранее URA.RU писало, что в Турции 6 февраля прошли мощные землетрясения. По последним данным, в результате происшествий погибло более трех тысяч человек, еще более 20 тысяч получили травмы. Из-за землетрясений разрушены тысячи зданий. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил семидневный траур.