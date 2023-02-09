Депутат Госдумы Затулин: Украина не сдержит обещание Западу об ударах по РФ

10 февраля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Киев договорился о поставках западного дальнобойного вооружения Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти не смогут сдержать обещание западным странам, что не будут применять дальнобойное оружие по российской территории. Об этом заявил в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Все разговоры о том, что они не будут бить по территории России — лицемерие. Западные лидеры не только не признают того, что присоединившиеся после начала спецоперации к России ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются уже частью России. Они не считают также, что находящийся с 2014 года в составе России Крым тоже является Россией», — сказал Константин Затулин. Обещания Украины направлены на мнение населения стран, которые передают дальнобойное вооружение, отметил политик. «Так что попытка представить передачу дальнобойных средств поражения жестом поддержки Украины, не затрагивающим территорию России, неудачна. На самом деле всем прекрасно понятно, что это является попыткой дезориентировать общественное мнение в собственных странах, чтобы оно не беспокоилось по поводу возможных последствий», — уточнил он. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о договоренности с Владимиром Зеленским, что переданное Украине западное оружие не будет применяться по территории России. Зеленский уже согласовал поставку дальнобойного оружия из Великобритании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские власти не смогут сдержать обещание западным странам, что не будут применять дальнобойное оружие по российской территории. Об этом заявил в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Все разговоры о том, что они не будут бить по территории России — лицемерие. Западные лидеры не только не признают того, что присоединившиеся после начала спецоперации к России ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются уже частью России. Они не считают также, что находящийся с 2014 года в составе России Крым тоже является Россией», — сказал Константин Затулин. Обещания Украины направлены на мнение населения стран, которые передают дальнобойное вооружение, отметил политик. «Так что попытка представить передачу дальнобойных средств поражения жестом поддержки Украины, не затрагивающим территорию России, неудачна. На самом деле всем прекрасно понятно, что это является попыткой дезориентировать общественное мнение в собственных странах, чтобы оно не беспокоилось по поводу возможных последствий», — уточнил он. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о договоренности с Владимиром Зеленским, что переданное Украине западное оружие не будет применяться по территории России. Зеленский уже согласовал поставку дальнобойного оружия из Великобритании.