Авербух предупредил о дорогой реабилитации лишившегося стоп фигуриста Костомарова

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров, который перенес операцию по ампутации стоп, нуждается в поддержке, так как спортсмена ожидает дорогостоящая реабилитация. Об этом заявил продюсер Илья Авербух.
«Костомарову потребуется дорогостоящая реабилитация», — передает слова Авербуха «Р-Спорт». Он добавил, что спортсмен сейчас находится в больнице при полном обеспечении. Также продюсер отметил, что спортсмен нуждается в поддержке, которую готовы предоставить все те, кто связан с фигурным катании и спортом.
Фигурист Роман Костомаров 10 января попал в больницу с пневмонией. Для устранения некроза и прекращения процесса отмирания клеток была проведена операция по ампутации стоп. Также стало известно, что спортсмен дал личное согласие на ампутацию пальцев рук в случае появления угрозы его жизни, передает RT.
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