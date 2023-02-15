Курганская больница лишилась молодого врача и денег, потраченных на его обучение

Молодой врач, получавший стипендию по целевому направлению, не захотел работать в курганском кардиодиспансере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганский кардиологический диспансер не смог взыскать стипендию в сумме 102 тысячи рублей с молодого врача, который проходил целевое обучение, но отказался работать в больнице. Учреждение пропустило срок давности подачи иска к целевику, указано в решении Курганского областного суда.

«Требования истца не подлежали удовлетворению вследствие истечения годичного срока обращения в суд за защитой нарушенного права, установленного ч. 3 ст. 392 ТК Российской Федерации для работодателей, подлежащего исчислению со дня обнаружения ущерба, причиненного работодателю. […] В удовлетворении исковых требований Государственного бюджетного учреждения „Курганский кардиологический диспансер“ к [ФИО] о взыскании денежных средств отказать», — говорится в решении областного суда.

В решении отмечается, что суд первой инстанции не учел пропуск срока давности и постановил взыскать с молодого врача стипендию в сумме 102 тысячи рублей, которую перечислили целевику в период его обучения, а также проценты за пользование чужими деньгами в размере 17 847 рублей. Ответчик подал апелляцию в областной суд, а в возражении отметил пропуск срока исковой давности. Курганский областной суд согласился с его доводом. Целевик обучался в Тюменской медакадемии по специальности «Лечебное дело». За год до окончания обучения он должен был обратиться в департамент здравоохранения для трудоустройства в Курганский кардиодиспансер. Но медик нарушил условия договора.