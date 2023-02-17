В Кургане без воды остались спорткомплекс и детский сад

Из-за аварий на двух улицах в Кургане нет воды в нескольких учреждениях

18 февраля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В Кургане без воды остались несколько учреждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане без холодной воды остались физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад и несколько домов. Ресурс пришлось отключить из-за аварий на улицах Криволапова и Машиностроителей. Об этом сообщает компания водоснабжения «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: ул. Криволапова, 12 без холодного водоснабжения остались дома по ул. Больничная, 36, 38, 38а, 38б, 38в, 38в/1, 40 (физкультурно-оздоровительный комплекс). Из-за другой аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Машиностроителей, 33 подача ресурса прекращена по адресам: ул. Машиностроителей, 27 (МЧС), 33, 33а, 33б, 35, 35а», — рассказали в организации. Холодную воду отключили в детском саду №137. До устранения аварии ресурса также нет в нескольких домах по улицам Карельцева, Больничная и Криволапова. Точное время окончания ремонтных работ в компании не уточнили.

В Кургане без холодной воды остались физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад и несколько домов. Ресурс пришлось отключить из-за аварий на улицах Криволапова и Машиностроителей. Об этом сообщает компания водоснабжения «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: ул. Криволапова, 12 без холодного водоснабжения остались дома по ул. Больничная, 36, 38, 38а, 38б, 38в, 38в/1, 40 (физкультурно-оздоровительный комплекс). Из-за другой аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Машиностроителей, 33 подача ресурса прекращена по адресам: ул. Машиностроителей, 27 (МЧС), 33, 33а, 33б, 35, 35а», — рассказали в организации. Холодную воду отключили в детском саду №137. До устранения аварии ресурса также нет в нескольких домах по улицам Карельцева, Больничная и Криволапова. Точное время окончания ремонтных работ в компании не уточнили.