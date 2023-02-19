Жители Надыма считают лучшим производителем роллов «Панда Delivery» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) голосованием определяют, где лучше готовят роллы. Опрос проводится в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Где вы чаще всего заказываете суши? Понятно, что на вкус и цвет товарищей нет, но стало интересно», — написал автор опроса в соцсети.

В опросе лидирует заведение с названием «Панда Delivery», за него проголосовал 41% жителей. На втором месте — «Суши Мастер» с 21% голосов.

«Если хотите вкуснее, то «Панда», если хотите наилучшее соотношение цена/качество, то «Микадо», — советует Владимир. «Либо «Панда», либо «Суши Хаус», в сетевиках вообще не советую заказывать», — делится мнением Олег. «Моя жена лучше всех готовит», — хвастается Константин.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда рассказали, где не стоит заказывать роллы. Большинству жителей окружной столицы не понравилась еда в «Суши Мастер».