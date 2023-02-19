Жители Надыма (ЯНАО) голосованием определяют, где лучше готовят роллы. Опрос проводится в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».
«Где вы чаще всего заказываете суши? Понятно, что на вкус и цвет товарищей нет, но стало интересно», — написал автор опроса в соцсети.
В опросе лидирует заведение с названием «Панда Delivery», за него проголосовал 41% жителей. На втором месте — «Суши Мастер» с 21% голосов.
«Если хотите вкуснее, то «Панда», если хотите наилучшее соотношение цена/качество, то «Микадо», — советует Владимир. «Либо «Панда», либо «Суши Хаус», в сетевиках вообще не советую заказывать», — делится мнением Олег. «Моя жена лучше всех готовит», — хвастается Константин.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда рассказали, где не стоит заказывать роллы. Большинству жителей окружной столицы не понравилась еда в «Суши Мастер».
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