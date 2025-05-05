У операторов сотовой связи произошел масштабный сбой

Пользователи крупнейших российских операторов мобильной связи — «Билайн», «Мегафон» и МТС — массово пожаловались на перебои в работе сервисов. По данным сервиса мониторинга «Сбой.рф», количество жалоб только на «Билайн» превысило 340, а на МТС и «Мегафон» — 480 и более 700 соответственно.
Большинство обращений поступило от жителей Москвы (53% от общего числа жалоб на «Билайн»), Краснодарского края (13%) и Московской области (11%). Также о перебоях сообщили пользователи из Свердловской, Ярославской, Ульяновской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга. Основные проблемы — отсутствие сигнала сотовой связи, неработающий мобильный интернет, а также длительная загрузка или полная недоступность интернет-страниц.
Схожие трудности наблюдаются у абонентов МТС и «Мегафона». Пользователи этих операторов отмечают перебои с мобильной связью, невозможность совершать звонки или пользоваться интернетом. В некоторых случаях номер набирается, но гудки отсутствуют.
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