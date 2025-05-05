Захарова едко ответила украинскому политологу, хотевшему уничтожить ее с помощью ИИ

Захарова прокомментировала призыв Березовца уничтожить ее, Симоньян и Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова заявила, что на Украине остался только искусственный интеллект
Захарова заявила, что на Украине остался только искусственный интеллект Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко ответила украинскому политологу Тарасу Березовцу, который предложил использовать искусственный интеллект для «уничтожения» ее, главреда RT Маргариты Симоньян и президента РФ Владимира Путина. Она заявила, что у него не осталось «ни интеллекта, ни того, что делает мужчину мужчиной».

«Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ее комментарий стал реакцией на заявление Березовца, прозвучавшее в эфире украинского телеканала.

Ранее Маргарита Симоньян опубликовала в своем telegram-канале высказывание украинского политолога, который предположил, что искусственный интеллект может быть применен для поиска и координации действий так называемых «полезных идиотов» с целью нанесения ущерба Крымскому мосту. Кроме того, в цитате прозвучало мнение о возможности использования искусственного интеллекта для устранения Симоньян, Захаровой и Путина.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко ответила украинскому политологу Тарасу Березовцу, который предложил использовать искусственный интеллект для «уничтожения» ее, главреда RT Маргариты Симоньян и президента РФ Владимира Путина. Она заявила, что у него не осталось «ни интеллекта, ни того, что делает мужчину мужчиной». «Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ее комментарий стал реакцией на заявление Березовца, прозвучавшее в эфире украинского телеканала. Ранее Маргарита Симоньян опубликовала в своем telegram-канале высказывание украинского политолога, который предположил, что искусственный интеллект может быть применен для поиска и координации действий так называемых «полезных идиотов» с целью нанесения ущерба Крымскому мосту. Кроме того, в цитате прозвучало мнение о возможности использования искусственного интеллекта для устранения Симоньян, Захаровой и Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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