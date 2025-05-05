Захарова едко ответила украинскому политологу, хотевшему уничтожить ее с помощью ИИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко ответила украинскому политологу Тарасу Березовцу, который предложил использовать искусственный интеллект для «уничтожения» ее, главреда RT Маргариты Симоньян и президента РФ Владимира Путина. Она заявила, что у него не осталось «ни интеллекта, ни того, что делает мужчину мужчиной».
«Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ее комментарий стал реакцией на заявление Березовца, прозвучавшее в эфире украинского телеканала.
Ранее Маргарита Симоньян опубликовала в своем telegram-канале высказывание украинского политолога, который предположил, что искусственный интеллект может быть применен для поиска и координации действий так называемых «полезных идиотов» с целью нанесения ущерба Крымскому мосту. Кроме того, в цитате прозвучало мнение о возможности использования искусственного интеллекта для устранения Симоньян, Захаровой и Путина.
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