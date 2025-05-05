Группа украинских военных, участвовавшая в параде в Лондоне по случаю 80-летия победы над нацистской Германией, попала в неловкую ситуацию: маршируя по улице, они прошли по навозу, оставленному лошадьми из кавалерийских расчетов. Об этом сообщает британское издание The London Standard, освещавшее ход праздничного парада.
Согласно кадрам прямой трансляции, украинские военнослужащие во время движения шли не в ногу, а на их пути на асфальте оказался навоз, который оставили лошади, прошедшие перед этим. «Группа украинцев, которые маршируют невпопад друг с другом, проходит по лежащему на асфальте навозу», — отмечается в видеоролике, опубликованном The London Standard. Судя по трансляции, подобная ситуация произошла и с другими участниками парада.
В торжественном шествии по улицам Лондона в честь юбилейной даты приняли участие более тысячи военнослужащих Великобритании, а также представители армии других государств. Во время парада были задействованы кавалерийские расчеты, что и стало причиной появления на маршруте животных отходов. Праздничное мероприятие транслировали ведущие британские телеканалы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также резко прокомментировала данную ситуацию. По ее словам, Великобритания не сталкивалась с подобным унижением почти девять десятилетий — с момента знаменитого Марша по Кейбл-Стрит, когда в октябре 1936 года властями было выдано разрешение на проведение шествия колонны членов Британского союза фашистов под руководством Освальда Мосли через район Ист-Энд, передает «Царьград».
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