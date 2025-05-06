Лондон разрешил РФ не выплачивать украинской компании млн долларов за энергоактивы в Крыму

В Британии приостановлено взыскание с РФ 207 млн долларов в пользу Украины
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С России временно не будут взымать деньги по делу украинского «Крымэнерго»
С России временно не будут взымать деньги по делу украинского «Крымэнерго» Фото:

Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять постановление Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за потерю энергоактивов на полуострове Крым. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на решение суда, вынесенное 2 мая.

«Лондонский суд разрешил России пока не исполнять постановление Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО „ДТЭК Крымэнерго“ за потерю им энергоактивов на полуострове. Отсрочка дана до рассмотрения Апелляционным судом Гааги вопроса об аннулировании арбитражного решения по жалобе РФ», — сообщает «Коммерсант».

Вынесено решение от 2 мая, согласно которому суд постановил приостановить исполнение в Великобритании решения Гаагского арбитража по соответствующему иску. В материалах дела отмечается, что разбирательство в апелляции может занять от полутора до четырех с половиной лет, и у России есть определенные шансы на успех.

Конфликт между «ДТЭК Крымэнерго» и Россией возник после 2014 года, когда активы компании были национализированы после присоединения Крыма к Российской Федерации. Украинская сторона сочла это незаконной экспроприацией и инициировала международный арбитраж, сославшись на Договор о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной.

Россия же возразила, что положения договора на Крым не распространяются из-за территориального спора, а сами инвестиции не соответствовали ряду требований. После решения арбитража в пользу истца, «ДТЭК» пыталась добиться исполнения взыскания на территории различных стран, включая Великобританию.

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Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять постановление Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за потерю энергоактивов на полуострове Крым. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на решение суда, вынесенное 2 мая. «Лондонский суд разрешил России пока не исполнять постановление Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО „ДТЭК Крымэнерго“ за потерю им энергоактивов на полуострове. Отсрочка дана до рассмотрения Апелляционным судом Гааги вопроса об аннулировании арбитражного решения по жалобе РФ», — сообщает «Коммерсант». Вынесено решение от 2 мая, согласно которому суд постановил приостановить исполнение в Великобритании решения Гаагского арбитража по соответствующему иску. В материалах дела отмечается, что разбирательство в апелляции может занять от полутора до четырех с половиной лет, и у России есть определенные шансы на успех. Конфликт между «ДТЭК Крымэнерго» и Россией возник после 2014 года, когда активы компании были национализированы после присоединения Крыма к Российской Федерации. Украинская сторона сочла это незаконной экспроприацией и инициировала международный арбитраж, сославшись на Договор о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной. Россия же возразила, что положения договора на Крым не распространяются из-за территориального спора, а сами инвестиции не соответствовали ряду требований. После решения арбитража в пользу истца, «ДТЭК» пыталась добиться исполнения взыскания на территории различных стран, включая Великобританию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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