04 февраля 2023
03 февраля 2023
02 февраля 2023

В Салехарде определили, где не стоит заказывать роллы

Жители Салехарда определили худших производителей блюд японской кухни
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер DIOR в кафе Brasserie. Тюмень, роллы, суши
Жители Салехарда назвали ресторан «Суши Мастер» худшим производителем роллов Фото:

Жителям Салехарда (ЯНАО) не нравятся роллы от ресторана японской кухни «Суши Мастер». Своим мнением они поделились в комментариях под постом в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

«Давайте обсудим, где не стоит заказывать роллы в Салехарде», — предложил анонимный пользователь социальной сети. Девять пользователей назвали таким производителем «Суши Мастер», два голоса жители отдали «Японским Мишкам».

Представители ресторана «Суши Мастер» поинтересовались основными претензиями к предлагаемым блюдам. Салехардцам не нравится избыток майонеза в соусах, недовес, недостаточно прочная консистенция, а также замена авокадо на огурец, то есть несоответствие товара описанию.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Ноябрьска пожаловался на то, что вместо роллов с угрем ему привезли блюдо с начинкой из колбасы. Пользователи соцсети поддержали ноябрянина.

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Жителям Салехарда (ЯНАО) не нравятся роллы от ресторана японской кухни «Суши Мастер». Своим мнением они поделились в комментариях под постом в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». «Давайте обсудим, где не стоит заказывать роллы в Салехарде», — предложил анонимный пользователь социальной сети. Девять пользователей назвали таким производителем «Суши Мастер», два голоса жители отдали «Японским Мишкам». Представители ресторана «Суши Мастер» поинтересовались основными претензиями к предлагаемым блюдам. Салехардцам не нравится избыток майонеза в соусах, недовес, недостаточно прочная консистенция, а также замена авокадо на огурец, то есть несоответствие товара описанию. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ноябрьска пожаловался на то, что вместо роллов с угрем ему привезли блюдо с начинкой из колбасы. Пользователи соцсети поддержали ноябрянина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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