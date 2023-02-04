В Салехарде определили, где не стоит заказывать роллы

Жители Салехарда определили худших производителей блюд японской кухни

05 февраля 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Жители Салехарда назвали ресторан «Суши Мастер» худшим производителем роллов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Салехарда (ЯНАО) не нравятся роллы от ресторана японской кухни «Суши Мастер». Своим мнением они поделились в комментариях под постом в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». «Давайте обсудим, где не стоит заказывать роллы в Салехарде», — предложил анонимный пользователь социальной сети. Девять пользователей назвали таким производителем «Суши Мастер», два голоса жители отдали «Японским Мишкам». Представители ресторана «Суши Мастер» поинтересовались основными претензиями к предлагаемым блюдам. Салехардцам не нравится избыток майонеза в соусах, недовес, недостаточно прочная консистенция, а также замена авокадо на огурец, то есть несоответствие товара описанию. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ноябрьска пожаловался на то, что вместо роллов с угрем ему привезли блюдо с начинкой из колбасы. Пользователи соцсети поддержали ноябрянина.

Жителям Салехарда (ЯНАО) не нравятся роллы от ресторана японской кухни «Суши Мастер». Своим мнением они поделились в комментариях под постом в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». «Давайте обсудим, где не стоит заказывать роллы в Салехарде», — предложил анонимный пользователь социальной сети. Девять пользователей назвали таким производителем «Суши Мастер», два голоса жители отдали «Японским Мишкам». Представители ресторана «Суши Мастер» поинтересовались основными претензиями к предлагаемым блюдам. Салехардцам не нравится избыток майонеза в соусах, недовес, недостаточно прочная консистенция, а также замена авокадо на огурец, то есть несоответствие товара описанию. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ноябрьска пожаловался на то, что вместо роллов с угрем ему привезли блюдо с начинкой из колбасы. Пользователи соцсети поддержали ноябрянина.