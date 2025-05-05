05 мая 2025

В аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова введены временные ограничения

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В трех российских городах ввели ограничения на работу аэропортов
В трех российских городах ввели ограничения на работу аэропортов Фото:
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Аэропорты Грабцево, Гумрак и Гагарин временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 01:14 МСК также введены на работу аэропорта Калуга. Ранее ограничения были введены в аэропортах Волгоград (Гумрак) и Саратов (Гагарин).», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее ограничения были введены в трех аэропортах Москвы. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

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Аэропорты Грабцево, Гумрак и Гагарин временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 01:14 МСК также введены на работу аэропорта Калуга. Ранее ограничения были введены в аэропортах Волгоград (Гумрак) и Саратов (Гагарин).», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения были введены в трех аэропортах Москвы. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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