В аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова введены временные ограничения

Аэропорты Грабцево, Гумрак и Гагарин временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 01:14 МСК также введены на работу аэропорта Калуга. Ранее ограничения были введены в аэропортах Волгоград (Гумрак) и Саратов (Гагарин).», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее ограничения были введены в трех аэропортах Москвы. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
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