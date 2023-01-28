28 января 2023
27 января 2023

Начальник полиции из ХМАО написал рапорт об увольнении. Инсайд

Глава полиции Пыть-Яха подал в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник полиции Пыть-Яха Олег Иревлин написал рапорт об увольнении Фото:

Глава ОМВД России по Пыть-Яху (ХМАО) Олег Иревлин написал рапорт на увольнение из органов внутренних дел. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Иревлин написал заявление на отпуск с последующим увольнением. На этой должности он находился чуть больше трех лет. Но в последнее время показатели работы городского отдела упали. Ходили еще слухи о возможной отставке главы УМВД Нижневартовска Фаниса Хаматова и руководителя полиции Урая Валерия Чупина. Но они не имеют под собой оснований», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что по официальным данным Иревлин ушел в отпуск. «Деятельность же УМВД России по Нижневартовску и ОМВД России по Ураю признана удовлетворительной по итогам работы за 2022 год», — заявили в пресс-службе окружной полиции. Там также подчеркнули, что УМВД Нижневартовска занимает третье место в Югре по основным показателям работы.

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Глава ОМВД России по Пыть-Яху (ХМАО) Олег Иревлин написал рапорт на увольнение из органов внутренних дел. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Иревлин написал заявление на отпуск с последующим увольнением. На этой должности он находился чуть больше трех лет. Но в последнее время показатели работы городского отдела упали. Ходили еще слухи о возможной отставке главы УМВД Нижневартовска Фаниса Хаматова и руководителя полиции Урая Валерия Чупина. Но они не имеют под собой оснований», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что по официальным данным Иревлин ушел в отпуск. «Деятельность же УМВД России по Нижневартовску и ОМВД России по Ураю признана удовлетворительной по итогам работы за 2022 год», — заявили в пресс-службе окружной полиции. Там также подчеркнули, что УМВД Нижневартовска занимает третье место в Югре по основным показателям работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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