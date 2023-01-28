Начальник полиции из ХМАО написал рапорт об увольнении. Инсайд

Глава полиции Пыть-Яха подал в отставку

29 января 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Начальник полиции Пыть-Яха Олег Иревлин написал рапорт об увольнении Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава ОМВД России по Пыть-Яху (ХМАО) Олег Иревлин написал рапорт на увольнение из органов внутренних дел. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Иревлин написал заявление на отпуск с последующим увольнением. На этой должности он находился чуть больше трех лет. Но в последнее время показатели работы городского отдела упали. Ходили еще слухи о возможной отставке главы УМВД Нижневартовска Фаниса Хаматова и руководителя полиции Урая Валерия Чупина. Но они не имеют под собой оснований», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что по официальным данным Иревлин ушел в отпуск. «Деятельность же УМВД России по Нижневартовску и ОМВД России по Ураю признана удовлетворительной по итогам работы за 2022 год», — заявили в пресс-службе окружной полиции. Там также подчеркнули, что УМВД Нижневартовска занимает третье место в Югре по основным показателям работы.

Глава ОМВД России по Пыть-Яху (ХМАО) Олег Иревлин написал рапорт на увольнение из органов внутренних дел. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Иревлин написал заявление на отпуск с последующим увольнением. На этой должности он находился чуть больше трех лет. Но в последнее время показатели работы городского отдела упали. Ходили еще слухи о возможной отставке главы УМВД Нижневартовска Фаниса Хаматова и руководителя полиции Урая Валерия Чупина. Но они не имеют под собой оснований», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что по официальным данным Иревлин ушел в отпуск. «Деятельность же УМВД России по Нижневартовску и ОМВД России по Ураю признана удовлетворительной по итогам работы за 2022 год», — заявили в пресс-службе окружной полиции. Там также подчеркнули, что УМВД Нижневартовска занимает третье место в Югре по основным показателям работы.