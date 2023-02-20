В управлении молодежной политики освободилось еще одно место руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Ставленник губернатора ЯНАО Артюхова в мэрии Нового Уренгоя — замглавы Стас Чернавских — избавился от «главного интригана» в молодежной политике, тем самым ослабив команду своего противника — замглавы Михаила Терещенко. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте города, начальник отдела по работе с молодежью Александра Созонова, которая входила в команду Терещенко, покинула пост.

«Александра Созонова ушла из управления вслед за начальником Павлом Бухаровым. Михаилу Терещенко станет труднее влиять на кадровые перестановки в молодежной политике, поскольку число его сторонников там сокращается», — сообщил инсайдер.

По словам источника, Александра Созонова играла не последнюю роль в управлении, была правой рукой экс-начальника Павла Бухарова и состояла в хороших отношениях с главой департамента соцполитики Александром Норкой. Также она имела влияние на кадровые перестановки внутри молодежных структур администрации.

При этом инсайдеры в департаменте соцполитики уверены, что решение Созоновой уйти из мэрии не связано с перестановками в руководстве. «Вряд ли ее убрали. Она давно хотела уйти. Скорее всего просто не стали держать», — сообщил инсайдер. В мэрии Нового Уренгоя агентству сообщили, что Созонова покинула пост по собственному желанию.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов прислал в Новый Уренгой Стаса Чернавских на должность замглавы по соцвопросам, чтобы решить проблемы в этой сфере. Этими вопросами занимался другой замглавы — Михаил Терещенко, у которого отобрали полномочия в социальной политике. После в мэрии начались кадровые перестановки. Одним из последних с должности начальника управления по молодежной политике ушел Павел Бухаров.