Губернатор Артюхов: ЯНАО внесет весомый вклад в развитие страны

Артюхов прокомментировал послание президента Владимира Путина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил важность региона для России. Как он сообщил в своих соцсетях, Ямал внесет весомый вклад в развитие страны.

«В послании Федеральному собранию наш Президент подчеркнул, что сейчас время не только вызовов, но и возможностей, определяющих будущий успех страны. Ямал обязательно внесет в это свой весомый вклад», — сообщил глава региона.

Артюхов добавил, что озвученные президентом Путиным на послании 21 февраля задачи округ давно выполняет — оказывает адресную помощь военнослужащим и строит школы. «Именно такие цели мы на Ямале ставили себе с самого начала — держим связь со всеми семьями и бойцами, своих не бросаем. В этом году в России откроют 400 школ — у нас на этот счет тоже большие планы», — написал Артюхов.

Также глава региона отметил, что Северный широтный ход будет реализован, несмотря на трудности. «Прозвучала важнейшая для Ямала тема развития Арктики и четкий посыл: несмотря на то, что порой приходится перераспределять ресурсы, все инфраструктурные задачи будут реализованы, в том числе Северный широтный ход», — говорится в сообщении губернатора.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 февраля состоялось послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Ямальские парламентарии готовятся к разработке плана по реализации задач, которые озвучил президент.