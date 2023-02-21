Тюменские водители планируют искусственно завысить цены на такси во время праздников

22 февраля 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Тюменские таксисты хотят создать искусственный ажиотаж на пассажироперевозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водители такси, сотрудничающие с агрегатором «Яндекс.Go», планируют 23 февраля создать в Тюмени искусственный ажиотаж на пассажироперевозки, чтобы заработать больше денег. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. Он уточнил, что для этого у таксистов есть «рабочая схема». «Я знаю группу водителей такси, которые планируют 23 февраля выехать поближе к набережной Туры, где будет проходить спортивный праздник. Там они хотят одновременно уйти с линии, а когда спрос превысит предложение — вернуться. Стоимость поездок уже будет значительно выше, потому что изменится коэффициент», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По сообщению Информационного центра правительства Тюменской области, 23 февраля в районе набережной Туры пройдет турнир силовиков на служебных машинах «Спецоперация лед». Соревнования начнутся в 10:00. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменских таксистов возмутила новая инициатива «Яндекс.Go», исходя из которой пассажиры могут пожаловаться на неприятный запах в салоне автомобиля. Это может стать поводом для блокировки аккаунта водителя в системе агрегатора.

Водители такси, сотрудничающие с агрегатором «Яндекс.Go», планируют 23 февраля создать в Тюмени искусственный ажиотаж на пассажироперевозки, чтобы заработать больше денег. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. Он уточнил, что для этого у таксистов есть «рабочая схема». «Я знаю группу водителей такси, которые планируют 23 февраля выехать поближе к набережной Туры, где будет проходить спортивный праздник. Там они хотят одновременно уйти с линии, а когда спрос превысит предложение — вернуться. Стоимость поездок уже будет значительно выше, потому что изменится коэффициент», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По сообщению Информационного центра правительства Тюменской области, 23 февраля в районе набережной Туры пройдет турнир силовиков на служебных машинах «Спецоперация лед». Соревнования начнутся в 10:00. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменских таксистов возмутила новая инициатива «Яндекс.Go», исходя из которой пассажиры могут пожаловаться на неприятный запах в салоне автомобиля. Это может стать поводом для блокировки аккаунта водителя в системе агрегатора.