21 февраля 2023

Тюменские водители планируют искусственно завысить цены на такси во время праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Тюменские таксисты хотят создать искусственный ажиотаж на пассажироперевозки Фото:

Водители такси, сотрудничающие с агрегатором «Яндекс.Go», планируют 23 февраля создать в Тюмени искусственный ажиотаж на пассажироперевозки, чтобы заработать больше денег. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. Он уточнил, что для этого у таксистов есть «рабочая схема».

«Я знаю группу водителей такси, которые планируют 23 февраля выехать поближе к набережной Туры, где будет проходить спортивный праздник. Там они хотят одновременно уйти с линии, а когда спрос превысит предложение — вернуться. Стоимость поездок уже будет значительно выше, потому что изменится коэффициент», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По сообщению Информационного центра правительства Тюменской области, 23 февраля в районе набережной Туры пройдет турнир силовиков на служебных машинах «Спецоперация лед». Соревнования начнутся в 10:00.

В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменских таксистов возмутила новая инициатива «Яндекс.Go», исходя из которой пассажиры могут пожаловаться на неприятный запах в салоне автомобиля. Это может стать поводом для блокировки аккаунта водителя в системе агрегатора.

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Водители такси, сотрудничающие с агрегатором «Яндекс.Go», планируют 23 февраля создать в Тюмени искусственный ажиотаж на пассажироперевозки, чтобы заработать больше денег. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. Он уточнил, что для этого у таксистов есть «рабочая схема». «Я знаю группу водителей такси, которые планируют 23 февраля выехать поближе к набережной Туры, где будет проходить спортивный праздник. Там они хотят одновременно уйти с линии, а когда спрос превысит предложение — вернуться. Стоимость поездок уже будет значительно выше, потому что изменится коэффициент», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По сообщению Информационного центра правительства Тюменской области, 23 февраля в районе набережной Туры пройдет турнир силовиков на служебных машинах «Спецоперация лед». Соревнования начнутся в 10:00. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменских таксистов возмутила новая инициатива «Яндекс.Go», исходя из которой пассажиры могут пожаловаться на неприятный запах в салоне автомобиля. Это может стать поводом для блокировки аккаунта водителя в системе агрегатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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