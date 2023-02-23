Как проходил первый день спецоперации на Украине. Видео

24 февраля 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

События 24 февраля 2022 года стали переломными для России и всего мира. В этот день президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, курс рубля резко обвалился, а в Киеве были слышны взрывы. URA.RU приводит хронологию главных событий 24 февраля. 00:16 Главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину. Они просили оказать помощь в защите населения республик от украинской агрессии. 03:05 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытался провести телефонные переговоры с Путиным. Однако, по его словам, услышал только тишину. 03:17 Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН из-за обращений глав ДНР и ЛНР к Путину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что такое обращение служит сигналом к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, который идет с 2014 года. 04:20 Украина отключилась от энергосистем России и Белоруссии и начала работу в автономном режиме. Отмечалось, что Киев собирается протестировать свою энергосистему для подключения к европейской сети передачи энергии (ENTSO-E). 05:51 Путин выступил с экстренным обращением к населению и объявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — сообщил президент РФ. 06:21 Путин заявил, что Россия ответит Западу, если он попытается нарушить ход спецоперации. 06:43 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске. Иностранные корреспонденты стали сообщать о прилетах рядом с Киевом. 07:50 Украина ввела военное положение на своей территории. 08:03 Войска ДНР взяли под свой контроль Мариуполь и Херсон. 08:19 Московская и Петербургская биржи остановили торги на всех рынках. 09:05 В СМИ появилась информация, о том, что страны НАТО проведут срочную встречу из-за начала спецоперации РФ на Украине. 10:17 Центральный Банк России начал проводить операции по стабилизации курса рубля. На тот момент стоимость евро достигла более 131 рубля. 13:02 Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал провести мирные переговоры между Путиным и Зеленским. Он напомнил, что население Украины, России и Белоруссии составляют славянские народы, и предложим им «сесть и решить свое будущее, навсегда». 14:07 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что обозначает «денацификация Украины». Он заявил, что миссия России состоит в том, чтобы очистить Украину от нацистов. Ранее Путин подчеркнул, что оккупация украинских территорий не входит в планы Москвы. 14:35 Песков анонсировал встречу Путина с руководителями крупнейших российских предприятий из разных секторов экономики. 15:58 Национальный банк Украины объявил о сборе средств для ВСУ. 16:40 В правительстве РФ заверили, что российский бизнес будет защищен на фоне западных санкций. 17:21 В столице Украины была объявлена воздушная тревога. 19:09 Зеленский призвал Россию вернуться к мирному урегулированию конфликта на Украине. 19:20 Страны «Большой семерки» осудили РФ за спецоперацию в Украине. 20:06 Путин заявил, что России не оставили другого выбора, кроме начала спецоперации на Украине. «Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — подчеркнул президент РФ на встрече с представителями крупного бизнеса. 20:14 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от нефти и газа из России из-за начала СВО. 20:30 В Минобороны РФ отметили, что армия России выполнила все боевые задачи за первый день спецоперации. Спецоперация России на Украине идет уже год. За это время в состав России, после проведения референдумов, вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Однако ВСУ на данный момент контролируют часть новых территорий.