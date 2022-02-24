НАТО созвала срочную встречу из-за военной операции РФ на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
В НАТО запланировали экстренное заседание Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Страны НАТО проведут экстренную встречу из-за начала военной операции России на Украине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

«Мы можем подтвердить, что совет послов проведет экстренное заседание сегодня утром (в четверг)», — цитирует Франс Пресс источника в альянсе. Информацию передает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава США Джо Байден сказал, что Америка вместе с партнерами и союзниками отреагируют и призовут РФ к ответу. Президент США сообщил о планах провести 25 февраля встречу большой семерки. Байден сказал, что обратится к населению Америки и объявит о санкциях против России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны НАТО проведут экстренную встречу из-за начала военной операции России на Украине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. «Мы можем подтвердить, что совет послов проведет экстренное заседание сегодня утром (в четверг)», — цитирует Франс Пресс источника в альянсе. Информацию передает РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава США Джо Байден сказал, что Америка вместе с партнерами и союзниками отреагируют и призовут РФ к ответу. Президент США сообщил о планах провести 25 февраля встречу большой семерки. Байден сказал, что обратится к населению Америки и объявит о санкциях против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...