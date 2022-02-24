НАТО созвала срочную встречу из-за военной операции РФ на Украине

В НАТО запланировали экстренное заседание Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Страны НАТО проведут экстренную встречу из-за начала военной операции России на Украине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

«Мы можем подтвердить, что совет послов проведет экстренное заседание сегодня утром (в четверг)», — цитирует Франс Пресс источника в альянсе. Информацию передает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава США Джо Байден сказал, что Америка вместе с партнерами и союзниками отреагируют и призовут РФ к ответу. Президент США сообщил о планах провести 25 февраля встречу большой семерки. Байден сказал, что обратится к населению Америки и объявит о санкциях против России.