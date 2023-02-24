Захарова назвала главное препятствие для мирного соглашения России и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
По словам Марии Захаровой, переговорам Москвы и Киева мешают решения Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Указ президента Украины Владимира Зеленского о «невозможности» ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным является главным препятствием для наступления мира на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном комментарии в связи с публикацией МИД КНР «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».

«Главным же препятствием мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная Указом Зеленского 30 сентября 2022 года „невозможность“ переговоров с Путиным», — передает слова Марии Захаровой пресс-служба МИД России. Она добавила, что мирным переговорам также мешают требования Зеленского о выводе войск РФ с территории новых регионов.

Ранее МИД Китая представил план по мирному урегулированию украинского конфликта. В нем дипломаты призывают стороны направить все действия на возобновление переговоров. Зеленский похвалил Китай за публикацию своих мыслей по завершению конфликта.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Указ президента Украины Владимира Зеленского о «невозможности» ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным является главным препятствием для наступления мира на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном комментарии в связи с публикацией МИД КНР «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». «Главным же препятствием мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная Указом Зеленского 30 сентября 2022 года „невозможность“ переговоров с Путиным», — передает слова Марии Захаровой пресс-служба МИД России. Она добавила, что мирным переговорам также мешают требования Зеленского о выводе войск РФ с территории новых регионов. Ранее МИД Китая представил план по мирному урегулированию украинского конфликта. В нем дипломаты призывают стороны направить все действия на возобновление переговоров. Зеленский похвалил Китай за публикацию своих мыслей по завершению конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...