Захарова назвала главное препятствие для мирного соглашения России и Украины 24 февраля 2023 в 21:34 Размер текста - 17 + По словам Марии Захаровой, переговорам Москвы и Киева мешают решения Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Указ президента Украины Владимира Зеленского о «невозможности» ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным является главным препятствием для наступления мира на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном комментарии в связи с публикацией МИД КНР «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». «Главным же препятствием мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная Указом Зеленского 30 сентября 2022 года „невозможность“ переговоров с Путиным», — передает слова Марии Захаровой пресс-служба МИД России . Она добавила, что мирным переговорам также мешают требования Зеленского о выводе войск РФ с территории новых регионов. Ранее МИД Китая представил план по мирному урегулированию украинского конфликта. В нем дипломаты призывают стороны направить все действия на возобновление переговоров. Зеленский похвалил Китай за публикацию своих мыслей по завершению конфликта. Указ президента Украины Владимира Зеленского о «невозможности» ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным является главным препятствием для наступления мира на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном комментарии в связи с публикацией МИД КНР «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». «Главным же препятствием мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная Указом Зеленского 30 сентября 2022 года „невозможность“ переговоров с Путиным», — передает слова Марии Захаровой пресс-служба МИД России. Она добавила, что мирным переговорам также мешают требования Зеленского о выводе войск РФ с территории новых регионов. Ранее МИД Китая представил план по мирному урегулированию украинского конфликта. В нем дипломаты призывают стороны направить все действия на возобновление переговоров. Зеленский похвалил Китай за публикацию своих мыслей по завершению конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям