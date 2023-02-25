Евросоюз запретил вещание российских каналов в рамках 10-го пакета санкций

25 февраля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Евросовет ввел санкции против 96 российских организаций Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз приостановил лицензии на вещание российских телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic в рамках 10-го пакета санкций против России. Об этом сообщается на сайте Евросовета. «[Европейский] Совет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание двух дополнительных средств массовой информации: RT Arabic и Sputnik Arabic», — говорится в сообщении . На сайте Евросовета уточнили, что такие меры якобы направлены на борьбу с дестабилизацией стран ЕС с российской стороны. Также ограничения против РФ коснулись импорта и экспорта различных товаров. Теперь будет запрещен экспорт спецтехники, электроники и запчастей. Кроме того, в санкционном списке оказались 96 российских организаций. Ограничения также запретят российским гражданам занимать руководящие посты в критически важных инфраструктурах и образованиях ЕС. Такой шаг обусловлен тем, что влияние российской стороны «может поставить под угрозу» функционирование этих органов, заявили в Евросоюзе.

Евросоюз приостановил лицензии на вещание российских телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic в рамках 10-го пакета санкций против России. Об этом сообщается на сайте Евросовета. «[Европейский] Совет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание двух дополнительных средств массовой информации: RT Arabic и Sputnik Arabic», — говорится в сообщении. На сайте Евросовета уточнили, что такие меры якобы направлены на борьбу с дестабилизацией стран ЕС с российской стороны. Также ограничения против РФ коснулись импорта и экспорта различных товаров. Теперь будет запрещен экспорт спецтехники, электроники и запчастей. Кроме того, в санкционном списке оказались 96 российских организаций. Ограничения также запретят российским гражданам занимать руководящие посты в критически важных инфраструктурах и образованиях ЕС. Такой шаг обусловлен тем, что влияние российской стороны «может поставить под угрозу» функционирование этих органов, заявили в Евросоюзе.