В Кургане во время пожара забыли про глухую пенсионерку

В микрорайоне Черемухово в Кургане из горящего дома сотрудники МЧС спасли пожилую женщину со слуховым аппаратом, про которую забыли родственники, когда спасались сами. Об этом сообщили очевидцы. Возгорание произошло в частном доме.
«Мужчина и женщина успели выскочить из дома, а про бабушку забыли. Пенсионерку спасли из огня уже сотрудники МЧС. Пожилая женщина даже не успела ничего понять, она носит слуховой аппарат, — сообщает портал «Область 45», ссылаясь на рассказ очевидца происшествия.
По словам соседей, хозяева дома затопили баню, после чего и возник пожар. Огонь уничтожил вещи и кровлю, повредил стены дома. Очевидцы сообщили, что никто не пострадал.
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