В Кургане во время пожара забыли про глухую пенсионерку

В Кургане сотрудники МЧС на пожаре спасли слабослышащую женщину, про которую забыли родственники

25 февраля 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

В Кургане на пожаре спасли женщину, про которую забыли родственники Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В микрорайоне Черемухово в Кургане из горящего дома сотрудники МЧС спасли пожилую женщину со слуховым аппаратом, про которую забыли родственники, когда спасались сами. Об этом сообщили очевидцы. Возгорание произошло в частном доме. «Мужчина и женщина успели выскочить из дома, а про бабушку забыли. Пенсионерку спасли из огня уже сотрудники МЧС. Пожилая женщина даже не успела ничего понять, она носит слуховой аппарат, — сообщает портал «Область 45», ссылаясь на рассказ очевидца происшествия. По словам соседей, хозяева дома затопили баню, после чего и возник пожар. Огонь уничтожил вещи и кровлю, повредил стены дома. Очевидцы сообщили, что никто не пострадал.

В микрорайоне Черемухово в Кургане из горящего дома сотрудники МЧС спасли пожилую женщину со слуховым аппаратом, про которую забыли родственники, когда спасались сами. Об этом сообщили очевидцы. Возгорание произошло в частном доме. «Мужчина и женщина успели выскочить из дома, а про бабушку забыли. Пенсионерку спасли из огня уже сотрудники МЧС. Пожилая женщина даже не успела ничего понять, она носит слуховой аппарат, — сообщает портал «Область 45», ссылаясь на рассказ очевидца происшествия. По словам соседей, хозяева дома затопили баню, после чего и возник пожар. Огонь уничтожил вещи и кровлю, повредил стены дома. Очевидцы сообщили, что никто не пострадал.