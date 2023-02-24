24 февраля 2023
23 февраля 2023

В Кургане во время пожара забыли про глухую пенсионерку

В Кургане сотрудники МЧС на пожаре спасли слабослышащую женщину, про которую забыли родственники
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
В Кургане на пожаре спасли женщину, про которую забыли родственники Фото:

В микрорайоне Черемухово в Кургане из горящего дома сотрудники МЧС спасли пожилую женщину со слуховым аппаратом, про которую забыли родственники, когда спасались сами. Об этом сообщили очевидцы. Возгорание произошло в частном доме.

«Мужчина и женщина успели выскочить из дома, а про бабушку забыли. Пенсионерку спасли из огня уже сотрудники МЧС. Пожилая женщина даже не успела ничего понять, она носит слуховой аппарат, — сообщает портал «Область 45», ссылаясь на рассказ очевидца происшествия.

По словам соседей, хозяева дома затопили баню, после чего и возник пожар. Огонь уничтожил вещи и кровлю, повредил стены дома. Очевидцы сообщили, что никто не пострадал.

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В микрорайоне Черемухово в Кургане из горящего дома сотрудники МЧС спасли пожилую женщину со слуховым аппаратом, про которую забыли родственники, когда спасались сами. Об этом сообщили очевидцы. Возгорание произошло в частном доме. «Мужчина и женщина успели выскочить из дома, а про бабушку забыли. Пенсионерку спасли из огня уже сотрудники МЧС. Пожилая женщина даже не успела ничего понять, она носит слуховой аппарат, — сообщает портал «Область 45», ссылаясь на рассказ очевидца происшествия. По словам соседей, хозяева дома затопили баню, после чего и возник пожар. Огонь уничтожил вещи и кровлю, повредил стены дома. Очевидцы сообщили, что никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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