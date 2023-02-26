В смертельной аварии под Тобольском двое детей лишились родителей. Фото

27 февраля 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

В аварии погибли родители двух детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авария на трассе P-404 возле Тобольска в Тюменской области закончилась смертью матери и отца двух детей, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ранее местные рассказали, что в ДТП столкнулись грузовик ГАЗель и легковой автомобиль Chrysler. «Chrysler выехал на встречную полосу в результате заноса автомобиля. Возможно, водитель не учел метеорологические и дорожные условия при выборе скорости. В ДТП погибла 32-летняя пассажирка Chrysler, жительница Тобольска. 43-летний водитель иномарки, житель Самарской области, был доставлен в больницу и там скончался», — уточнили подробности инцидента в УГИБДД Тюменской области. С ними также ехали их дети, мальчики семи и девяти лет. В результате аварии они получили травмы, после чего были госпитализированы в больницу. Ранее URA.RU сообщало о том, что в аварии на федеральной трассе от Тюмени до Ханты-Мансийска столкнулись ГАЗель и Chrysler. В соцсетях тогда рассказали, что находившиеся в легковушке погибли. Фото: telegram-канал ГИБДД Тюменской области Фото: telegram-канал ГИБДД Тюменской области

Авария на трассе P-404 возле Тобольска в Тюменской области закончилась смертью матери и отца двух детей, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ранее местные рассказали, что в ДТП столкнулись грузовик ГАЗель и легковой автомобиль Chrysler. «Chrysler выехал на встречную полосу в результате заноса автомобиля. Возможно, водитель не учел метеорологические и дорожные условия при выборе скорости. В ДТП погибла 32-летняя пассажирка Chrysler, жительница Тобольска. 43-летний водитель иномарки, житель Самарской области, был доставлен в больницу и там скончался», — уточнили подробности инцидента в УГИБДД Тюменской области. С ними также ехали их дети, мальчики семи и девяти лет. В результате аварии они получили травмы, после чего были госпитализированы в больницу. Ранее URA.RU сообщало о том, что в аварии на федеральной трассе от Тюмени до Ханты-Мансийска столкнулись ГАЗель и Chrysler. В соцсетях тогда рассказали, что находившиеся в легковушке погибли.