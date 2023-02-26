Авария на трассе P-404 возле Тобольска в Тюменской области закончилась смертью матери и отца двух детей, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ранее местные рассказали, что в ДТП столкнулись грузовик ГАЗель и легковой автомобиль Chrysler.
«Chrysler выехал на встречную полосу в результате заноса автомобиля. Возможно, водитель не учел метеорологические и дорожные условия при выборе скорости. В ДТП погибла 32-летняя пассажирка Chrysler, жительница Тобольска. 43-летний водитель иномарки, житель Самарской области, был доставлен в больницу и там скончался», — уточнили подробности инцидента в УГИБДД Тюменской области.
С ними также ехали их дети, мальчики семи и девяти лет. В результате аварии они получили травмы, после чего были госпитализированы в больницу.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в аварии на федеральной трассе от Тюмени до Ханты-Мансийска столкнулись ГАЗель и Chrysler. В соцсетях тогда рассказали, что находившиеся в легковушке погибли.
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