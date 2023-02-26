26 февраля 2023
25 февраля 2023
24 февраля 2023

В смертельной аварии под Тобольском двое детей лишились родителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии погибли родители двух детей Фото:

Авария на трассе P-404 возле Тобольска в Тюменской области закончилась смертью матери и отца двух детей, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ранее местные рассказали, что в ДТП столкнулись грузовик ГАЗель и легковой автомобиль Chrysler.

«Chrysler выехал на встречную полосу в результате заноса автомобиля. Возможно, водитель не учел метеорологические и дорожные условия при выборе скорости. В ДТП погибла 32-летняя пассажирка Chrysler, жительница Тобольска. 43-летний водитель иномарки, житель Самарской области, был доставлен в больницу и там скончался», — уточнили подробности инцидента в УГИБДД Тюменской области.

С ними также ехали их дети, мальчики семи и девяти лет. В результате аварии они получили травмы, после чего были госпитализированы в больницу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в аварии на федеральной трассе от Тюмени до Ханты-Мансийска столкнулись ГАЗель и Chrysler. В соцсетях тогда рассказали, что находившиеся в легковушке погибли.

Фото:
Фото:

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Авария на трассе P-404 возле Тобольска в Тюменской области закончилась смертью матери и отца двух детей, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ранее местные рассказали, что в ДТП столкнулись грузовик ГАЗель и легковой автомобиль Chrysler. «Chrysler выехал на встречную полосу в результате заноса автомобиля. Возможно, водитель не учел метеорологические и дорожные условия при выборе скорости. В ДТП погибла 32-летняя пассажирка Chrysler, жительница Тобольска. 43-летний водитель иномарки, житель Самарской области, был доставлен в больницу и там скончался», — уточнили подробности инцидента в УГИБДД Тюменской области. С ними также ехали их дети, мальчики семи и девяти лет. В результате аварии они получили травмы, после чего были госпитализированы в больницу. Ранее URA.RU сообщало о том, что в аварии на федеральной трассе от Тюмени до Ханты-Мансийска столкнулись ГАЗель и Chrysler. В соцсетях тогда рассказали, что находившиеся в легковушке погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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