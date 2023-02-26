В Пермском крае задержано 16 человек, находившихся в розыске

27 февраля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Двое из задержанных находились в федеральном розыске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 16 человек, находившихся в розыске, в том числе, федеральном. Оперативная сводка по итогам прошедшей недели опубликована на сайте силового ведомства. Всего сотрудники регионального управления Росгвардии 524 раза выезжали на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «Тревога». «Задержано более 450 подозреваемых в совершении административных правонарушений, 54 правонарушения было предотвращено, задержано 16 человек находящихся в розыске из которых двое находились в федеральном розыске, в остальных случаях задержанные нарушали общественный порядок», — отмечается в сводке ведомства. URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудники Росгвардии помогают предприятию «Гортранс» бороться с безбилетниками в общественном транспорте. В Соликамске территориальное управление ведомства ведет набор сотрудников. Они смогут получить бронь от мобилизации.

В Пермском крае сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 16 человек, находившихся в розыске, в том числе, федеральном. Оперативная сводка по итогам прошедшей недели опубликована на сайте силового ведомства. Всего сотрудники регионального управления Росгвардии 524 раза выезжали на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «Тревога». «Задержано более 450 подозреваемых в совершении административных правонарушений, 54 правонарушения было предотвращено, задержано 16 человек находящихся в розыске из которых двое находились в федеральном розыске, в остальных случаях задержанные нарушали общественный порядок», — отмечается в сводке ведомства. URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудники Росгвардии помогают предприятию «Гортранс» бороться с безбилетниками в общественном транспорте. В Соликамске территориальное управление ведомства ведет набор сотрудников. Они смогут получить бронь от мобилизации.