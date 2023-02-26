26 февраля 2023

В Пермском крае задержано 16 человек, находившихся в розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Двое из задержанных находились в федеральном розыске Фото:

В Пермском крае сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 16 человек, находившихся в розыске, в том числе, федеральном. Оперативная сводка по итогам прошедшей недели опубликована на сайте силового ведомства. Всего сотрудники регионального управления Росгвардии 524 раза выезжали на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «Тревога».

«Задержано более 450 подозреваемых в совершении административных правонарушений, 54 правонарушения было предотвращено, задержано 16 человек находящихся в розыске из которых двое находились в федеральном розыске, в остальных случаях задержанные нарушали общественный порядок», — отмечается в сводке ведомства.

URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудники Росгвардии помогают предприятию «Гортранс» бороться с безбилетниками в общественном транспорте. В Соликамске территориальное управление ведомства ведет набор сотрудников. Они смогут получить бронь от мобилизации.

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В Пермском крае сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 16 человек, находившихся в розыске, в том числе, федеральном. Оперативная сводка по итогам прошедшей недели опубликована на сайте силового ведомства. Всего сотрудники регионального управления Росгвардии 524 раза выезжали на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «Тревога». «Задержано более 450 подозреваемых в совершении административных правонарушений, 54 правонарушения было предотвращено, задержано 16 человек находящихся в розыске из которых двое находились в федеральном розыске, в остальных случаях задержанные нарушали общественный порядок», — отмечается в сводке ведомства. URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудники Росгвардии помогают предприятию «Гортранс» бороться с безбилетниками в общественном транспорте. В Соликамске территориальное управление ведомства ведет набор сотрудников. Они смогут получить бронь от мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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