Пермские власти ужесточили борьбу с безбилетниками на общественном транспорте

Количество проверок оплаты проезда в транспорте Перми увеличилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Перми ужесточили проверку оплаты проезда в городском общественном транспорте. По информации, опубликованной на сайте мэрии, рейды проводятся сотрудниками муниципального предприятия «Гортранс» совместно с Росгвардией.

«Регулярно растет количество проверок контролерами и проводятся рейды с сотрудниками Росгвардии. Такие рейды, как правило, проводятся на тех направлениях, где фиксируется наибольшее количество безбилетных пассажиров. Так, с начала года количество проверок контролерами выросло с 5 тысяч до 17-19 тысяч ежемесячно», — поясняют в пресс-службе администрации Перми.

Сейчас на автобусных и трамвайных линиях работают 45 бескондукторных маршрута. Власти отмечают, что для снижения процента безбилетников «реализован целый комплекс мероприятий», в том числе, снизилась стоимость проездных.

Бескондукторная система оплаты проезда в городском транспорте Перми была введена в рамках транспортной реформы. Это привело у росту безбилетников. Глава департамента транспорта мэрии назвал ситуацию с оплатой проезда «катастрофой». Чиновник также отметил, что сотрудники дептранса отслеживают в соцсетях пермяков, которые делятся лайфхаками, как избежать штрафов за безбилетный проезд.