Причиной эвакуации сотрудников из здания пермского заксобрания стали электронные сигареты

01 марта 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Сигнализация в здании ЗС срабатывает регулярно Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудников из здания по ул. Ленина, 51 в Перми 1 марта эвакуировали из-за срабатывания дымового извещателя в одном из кабинетов на девятом этаже. Извещатель работал на несколько кабинетов, рассказал URA.RU представитель одной из госорганизаций, расположенных в заксобрании. «Запах электронных сигарет после осмотра был обнаружен не в кабинете депутата госдумы Игоря Шубина, а в соседнем с ним. В кабинете №925, где расположена приемная Шубина, никаких задымлений и запаха сигарет нет», — рассказал источник. Он добавляет, что срабатывание сигнализации могло быть и ложным. «Систему поменяли в конце 2022 года. И с тех пор часто звучат сигналы тревоги. Специалисты сейчас отлаживают систему», — говорит собеседник.

Сотрудников из здания по ул. Ленина, 51 в Перми 1 марта эвакуировали из-за срабатывания дымового извещателя в одном из кабинетов на девятом этаже. Извещатель работал на несколько кабинетов, рассказал URA.RU представитель одной из госорганизаций, расположенных в заксобрании. «Запах электронных сигарет после осмотра был обнаружен не в кабинете депутата госдумы Игоря Шубина, а в соседнем с ним. В кабинете №925, где расположена приемная Шубина, никаких задымлений и запаха сигарет нет», — рассказал источник. Он добавляет, что срабатывание сигнализации могло быть и ложным. «Систему поменяли в конце 2022 года. И с тех пор часто звучат сигналы тревоги. Специалисты сейчас отлаживают систему», — говорит собеседник.