Причиной эвакуации сотрудников из здания пермского заксобрания стали электронные сигареты

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Сигнализация в здании ЗС срабатывает регулярно Фото:

Сотрудников из здания по ул. Ленина, 51 в Перми 1 марта эвакуировали из-за срабатывания дымового извещателя в одном из кабинетов на девятом этаже. Извещатель работал на несколько кабинетов, рассказал URA.RU представитель одной из госорганизаций, расположенных в заксобрании.

«Запах электронных сигарет после осмотра был обнаружен не в кабинете депутата госдумы Игоря Шубина, а в соседнем с ним. В кабинете №925, где расположена приемная Шубина, никаких задымлений и запаха сигарет нет», — рассказал источник.

Он добавляет, что срабатывание сигнализации могло быть и ложным. «Систему поменяли в конце 2022 года. И с тех пор часто звучат сигналы тревоги. Специалисты сейчас отлаживают систему», — говорит собеседник.

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Сотрудников из здания по ул. Ленина, 51 в Перми 1 марта эвакуировали из-за срабатывания дымового извещателя в одном из кабинетов на девятом этаже. Извещатель работал на несколько кабинетов, рассказал URA.RU представитель одной из госорганизаций, расположенных в заксобрании. «Запах электронных сигарет после осмотра был обнаружен не в кабинете депутата госдумы Игоря Шубина, а в соседнем с ним. В кабинете №925, где расположена приемная Шубина, никаких задымлений и запаха сигарет нет», — рассказал источник. Он добавляет, что срабатывание сигнализации могло быть и ложным. «Систему поменяли в конце 2022 года. И с тех пор часто звучат сигналы тревоги. Специалисты сейчас отлаживают систему», — говорит собеседник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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