Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов пообещал провести тренировку для детей, занимающихся в спортивном центре «Айсберг», куда его пригласил мальчик Вова, которому Воронов подарил коньки на открытии ледовой арены. Об этом глава Нового Уренгоя написал в социальных сетях.
«Вова, я обязательно приеду к тебе на тренировку. И не один, а со всей командой», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале.
На открытии хоккейного корта «Айсберг» Воронов подарил мальчику Вове коньки. На своей первой тренировке ребенок передал мэру привет и пригласил показать мастер-класс в спортивной игре.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО продолжается строительство главной спортивной арены. Подрядчики используют отечественное оборудование, постройка комплекса «Ямал-Арена» завершится в этом году.
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