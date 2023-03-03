Мэр из ЯНАО проведет с детьми мастер-класс по хоккею. Фото

04 марта 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов научит детей играть в хоккей (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов пообещал провести тренировку для детей, занимающихся в спортивном центре «Айсберг», куда его пригласил мальчик Вова, которому Воронов подарил коньки на открытии ледовой арены. Об этом глава Нового Уренгоя написал в социальных сетях. «Вова, я обязательно приеду к тебе на тренировку. И не один, а со всей командой», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале. На открытии хоккейного корта «Айсберг» Воронов подарил мальчику Вове коньки. На своей первой тренировке ребенок передал мэру привет и пригласил показать мастер-класс в спортивной игре. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО продолжается строительство главной спортивной арены. Подрядчики используют отечественное оборудование, постройка комплекса «Ямал-Арена» завершится в этом году. Мальчик Вова пригласил Андрея Воронова на тренировку по хоккею Фото: telegram-канал Юлии Гарибовой

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов пообещал провести тренировку для детей, занимающихся в спортивном центре «Айсберг», куда его пригласил мальчик Вова, которому Воронов подарил коньки на открытии ледовой арены. Об этом глава Нового Уренгоя написал в социальных сетях. «Вова, я обязательно приеду к тебе на тренировку. И не один, а со всей командой», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале. На открытии хоккейного корта «Айсберг» Воронов подарил мальчику Вове коньки. На своей первой тренировке ребенок передал мэру привет и пригласил показать мастер-класс в спортивной игре. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО продолжается строительство главной спортивной арены. Подрядчики используют отечественное оборудование, постройка комплекса «Ямал-Арена» завершится в этом году.