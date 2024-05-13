В аэропорту Салехарда (ЯНАО) начались монтажные работы по установки чума-справочной. Его устанавливают на месте фонтана со стерхами, а скульптуру обещают переместить в другую локацию, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.
«В аэровокзале Салехарда обновление: посередине зала ожидания устанавливают чум. Здесь, после завершения работ, будут располагаться стойки информационно-справочного бюро аэропорта», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.
Чум монтируют на месте фонтана со стерхами. Скульптуру демонтировали на время, ее планируют установить в обновленных локациях аэропорта.
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В аэропорту Салехарда (ЯНАО) начались монтажные работы по установки чума-справочной. Его устанавливают на месте фонтана со стерхами, а скульптуру обещают переместить в другую локацию, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «В аэровокзале Салехарда обновление: посередине зала ожидания устанавливают чум. Здесь, после завершения работ, будут располагаться стойки информационно-справочного бюро аэропорта», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. Чум монтируют на месте фонтана со стерхами. Скульптуру демонтировали на время, ее планируют установить в обновленных локациях аэропорта. Ранее URA.RU рассказало, что фонтан со стерхами будет демонтирован из-за справочно-информационной стойки. Аэропорт получил субсидию из окружного бюджета в размере 27 миллионов рублей. К концу 2027 года ждет масштабное обновление весь комплекс аэропорта, реконструкцией займется ООО «Новапорт-Проект».