13 мая 2024

В аэропорту Салехарда на месте фонтана установят чум. Фото

В аэропорту Салехарда стерхов переместят в новую локацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард , аэропорт салехард
В аэропорту Салехарда начались монтажные работы по установке чума — справочной Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) начались монтажные работы по установки чума-справочной. Его устанавливают на месте фонтана со стерхами, а скульптуру обещают переместить в другую локацию, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«В аэровокзале Салехарда обновление: посередине зала ожидания устанавливают чум. Здесь, после завершения работ, будут располагаться стойки информационно-справочного бюро аэропорта», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.

Чум монтируют на месте фонтана со стерхами. Скульптуру демонтировали на время, ее планируют установить в обновленных локациях аэропорта.

Ранее URA.RU рассказало, что фонтан со стерхами будет демонтирован из-за справочно-информационной стойки. Аэропорт получил субсидию из окружного бюджета в размере 27 миллионов рублей. К концу 2027 года ждет масштабное обновление весь комплекс аэропорта, реконструкцией займется ООО «Новапорт-Проект».

На месте фонтана со стерхами появится справочная в виде чума
На месте фонтана со стерхами появится справочная в виде чума
Фото:

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) начались монтажные работы по установки чума-справочной. Его устанавливают на месте фонтана со стерхами, а скульптуру обещают переместить в другую локацию, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «В аэровокзале Салехарда обновление: посередине зала ожидания устанавливают чум. Здесь, после завершения работ, будут располагаться стойки информационно-справочного бюро аэропорта», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. Чум монтируют на месте фонтана со стерхами. Скульптуру демонтировали на время, ее планируют установить в обновленных локациях аэропорта. Ранее URA.RU рассказало, что фонтан со стерхами будет демонтирован из-за справочно-информационной стойки. Аэропорт получил субсидию из окружного бюджета в размере 27 миллионов рублей. К концу 2027 года ждет масштабное обновление весь комплекс аэропорта, реконструкцией займется ООО «Новапорт-Проект».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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