В аэропорту Салехарда стерхов переместят в новую локацию

В аэропорту Салехарда начались монтажные работы по установке чума — справочной Фото: Илья Московец © URA.RU

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) начались монтажные работы по установки чума-справочной. Его устанавливают на месте фонтана со стерхами, а скульптуру обещают переместить в другую локацию, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«В аэровокзале Салехарда обновление: посередине зала ожидания устанавливают чум. Здесь, после завершения работ, будут располагаться стойки информационно-справочного бюро аэропорта», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.

Чум монтируют на месте фонтана со стерхами. Скульптуру демонтировали на время, ее планируют установить в обновленных локациях аэропорта.

Ранее URA.RU рассказало, что фонтан со стерхами будет демонтирован из-за справочно-информационной стойки. Аэропорт получил субсидию из окружного бюджета в размере 27 миллионов рублей. К концу 2027 года ждет масштабное обновление весь комплекс аэропорта, реконструкцией займется ООО «Новапорт-Проект».

На месте фонтана со стерхами появится справочная в виде чума telegram-канал «Администрация Салехарда» Фото: