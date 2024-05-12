В ЯНАО праздновали День Победы, а погода портила все планы: главные новости за большие выходные

Погода портила все планы в День Победы в ЯНАО

13 мая 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО отметили День Победы патриотическими акциями, песнями военных лет, праздничными мероприятиями и концертами. Шквалистый ветер и снегопад внес свои коррективы, но не испортил ямальцам выходные. URA.RU собрало главные новости, которые происходили в округе за последние четыре дня. Жители ЯНАО ярко отметили 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия прошли во всех городах округа. Здесь были и массовые патриотические мероприятия, и многочисленные концерты, и выступления артистов, и мастер-классы, и флешмобы, и спортивные мероприятия, и даже угощения солдатской кашей в полевых кухнях. Также ямальцы поздравляли ветеранов и возлагали цветы к памятникам героям ВОВ. Губернатор региона Дмитрий Артюхов не остался в стороне. Он поздравил жителей Ямала с Днем Победы и отметил вклад северян в ВОВ, призвав быть достойными продолжателями дела предков, пока нынешнее поколение строит сильную и независимую Россию. Также поздравил горожан с праздником и мэр Салехард Алексей Титовский. Он сказал, что этот день навсегда останется символом героизма, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа советского народа. В годы ВОВ «из Салехарда на огненную битву отправились 1 247 человек». Титовский поблагодарил ветеранов за жизнь в свободной стране, а также пожелал крепкого здоровья и долголетия. В настоящее время в Салехарде проживает 31 ветеран ВОВ. А мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов лично навестил и поздравил ветеранов и тружеников тыла. Он принес благодарность за Победу от имени всех жителей города. Погода очень портила планы ямальцев 9 Мая. Так, например, в Лабытнанги отменили все уличные мероприятия, а акция «Солдатская каша» и праздничный концерт были перенесены в здание ГДК «30 лет Победы». В Салехарде же пришлось отказаться от акций «Великая Победа! Великая страна» и «Свеча памяти». Однако, несмотря на корректировки, жители Ямала все-равно отпраздновали 9 Мая и почтили память героев. Надымчане выложили из свечей и лампад орден в память о воинах ВОВ. Тогда на площади их было зажжено более двух тысяч. В Яр-Сале же на параде в составе колонны вместе с другим транспортом прошли оленьи упряжки. Во времена ВОВ солдаты называли их вездеходами, потому что животные могли добраться туда, где не проедет тяжелая техника. Власти ЯНАО установили на Ямале пожароопасный сезон с 10 мая по 1 октября. Прокуратура предупредила жителей о мерах ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Также на выходных в регионе бушевала снежная буря. Весь день 9 мая прошел под снегопад и шквалистый ветер, ночью его порывы усилились до 25 метров в секунду и не прекращались вплоть до 11 мая. Из-за этого не удалось открыть переправу Салехард — Лабытнанги, в Лабытнанги было закрыто сообщение с городскими районами и поселком Харп, а аэропорту Салехарда был задержан самолет до Ноябрьска. В Надыме подростки устроили себе опасные развлечения, перепрыгивая с козырька подъезда на пожарную лестницу. Эти «игры», напоминающие прыжки «человека-паука», напугали местных жителей. Но есть случай и более пугающего досуга несовершеннолетнего. В Салехарде 14-летний подросток угнал «Волгу» и за время поездки на автомобиле совершил два ДТП, после чего скрылся. Спустя сутки его нашли сотрудники полиции. В настоящее время в отношении ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В Муравленковский городской суд назначен новый судья. Им стала Елена Балаж. Документ с указом подписал президент РФ Владимир Путин. В Новом Уренгое мигрант пришел с охолощенным пистолетом в ночной клуб и пообещал на видео кого-нибудь убить. Позже его задержала полиция. В участке он извинился перед жителями города и сообщил, что не хотел никого напугать или кому-то угрожать. Дело в том, что уроженец Азербайджана 2003 года рождения думал, что съемка предназначалась для личного пользования и не будет распространена. Этим делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе проверки мигранта. В перинатальном центре Салехарда родилась малышка Диана, которая весила всего 500 граммов. Врачи выхаживали ее четыре месяца и, в итоге, с весом в 2630 граммов 7 мая вместе с мамой они отправились домой.