ВСУ обстреливают мирных жителей, отступая в Харьковской области

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ВСУ обстреливают населенные пункты, в поиске российских военных
ВСУ обстреливают населенные пункты, в поиске российских военных Фото:

Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей, когда отступают в Харьковской области. Об этом рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным "Вин".

"Противник пытается найти нас и обстреливает дороги, дома, улицы, весь поселок. Кассеты запускают. Им без разницы, кого уничтожать: бабушки, дедушки, дети — без разницы", — рассказал боец РИА Новости. 

ВС РФ уже несколько дней продвигаются в Харьковской области. Минобороны сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов.  Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.

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Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей, когда отступают в Харьковской области. Об этом рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным "Вин". "Противник пытается найти нас и обстреливает дороги, дома, улицы, весь поселок. Кассеты запускают. Им без разницы, кого уничтожать: бабушки, дедушки, дети — без разницы", — рассказал боец РИА Новости.  ВС РФ уже несколько дней продвигаются в Харьковской области. Минобороны сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов.  Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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