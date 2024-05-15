Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей, когда отступают в Харьковской области. Об этом рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным "Вин".
"Противник пытается найти нас и обстреливает дороги, дома, улицы, весь поселок. Кассеты запускают. Им без разницы, кого уничтожать: бабушки, дедушки, дети — без разницы", — рассказал боец РИА Новости.
ВС РФ уже несколько дней продвигаются в Харьковской области. Минобороны сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
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