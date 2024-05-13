Для ЯНАО изготавливают мост-конструктор на замену стационарным переправам

По заказу окружной дирекции дорожного хозяйства в Таганроге изготавливают автодорожный разборный мост стоимостью 143,3 млн рублей. Объект будет готов к началу октября и рассчитан на некрупные переправы, сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Поставка разборного моста планируется в начале четвертого квартала. Сейчас мост находится на изготовлении. Он будет храниться в АО „Ямалавтодор“ в Губкинском. Это мост, который рассчитан на небольшие переправы», — сообщает собеседник URA.RU. Стоимость изделия в департаменте не уточнили.
Как следует из данных завершенной сделки на сайте ЕИС «Закупки», контракт на изготовление среднего автодорожного разборного моста для нужд ЯНАО окружная дирекция дорожного хозяйства заключила с ООО «Таганрогстальмост». Стоимость работ — 143,3 мл рублей.
Мост предназначен для оперативного обеспечения возможности проезда в случае повреждения стационарного моста. Комплект позволяет собрать однопролетный или многопролетный мост длиной от 18 до 32 метров и шириной проезжей части 4,2 метра. В комплекте предусмотрены временные опоры. Смонтировать такой мост можно в течение двух-пяти суток.
ООО «Таганрогстальмост» занимается производством стальных металлоконструкций шесть лет. По данным СБИС, доходы компании в 2023 году выросли на 26,4% по сравнению с 2022 годом. Стоимость бизнеса ООО «Таганрогстальмост» оценивается в 13 млн рублей. Поставка автодорожного моста для ЯНАО — первый заказ предприятия, полученный посредством торгов на электронной площадке.
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По заказу окружной дирекции дорожного хозяйства в Таганроге изготавливают автодорожный разборный мост стоимостью 143,3 млн рублей. Объект будет готов к началу октября и рассчитан на некрупные переправы, сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Поставка разборного моста планируется в начале четвертого квартала. Сейчас мост находится на изготовлении. Он будет храниться в АО „Ямалавтодор“ в Губкинском. Это мост, который рассчитан на небольшие переправы», — сообщает собеседник URA.RU. Стоимость изделия в департаменте не уточнили. Как следует из данных завершенной сделки на сайте ЕИС «Закупки», контракт на изготовление среднего автодорожного разборного моста для нужд ЯНАО окружная дирекция дорожного хозяйства заключила с ООО «Таганрогстальмост». Стоимость работ — 143,3 мл рублей. Мост предназначен для оперативного обеспечения возможности проезда в случае повреждения стационарного моста. Комплект позволяет собрать однопролетный или многопролетный мост длиной от 18 до 32 метров и шириной проезжей части 4,2 метра. В комплекте предусмотрены временные опоры. Смонтировать такой мост можно в течение двух-пяти суток. ООО «Таганрогстальмост» занимается производством стальных металлоконструкций шесть лет. По данным СБИС, доходы компании в 2023 году выросли на 26,4% по сравнению с 2022 годом. Стоимость бизнеса ООО «Таганрогстальмост» оценивается в 13 млн рублей. Поставка автодорожного моста для ЯНАО — первый заказ предприятия, полученный посредством торгов на электронной площадке.