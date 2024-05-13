13 мая 2024
12 мая 2024

Для ЯНАО изготавливают мост-конструктор на замену стационарным переправам

В Таганроге строят разборный мост за 143 млн рублей для нужд Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Разборный мост нужен округу на случай ЧП на стационарной переправе (архивное фото). Фото:

По заказу окружной дирекции дорожного хозяйства в Таганроге изготавливают автодорожный разборный мост стоимостью 143,3 млн рублей. Объект будет готов к началу октября и рассчитан на некрупные переправы, сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Поставка разборного моста планируется в начале четвертого квартала. Сейчас мост находится на изготовлении. Он будет храниться в АО „Ямалавтодор“ в Губкинском. Это мост, который рассчитан на небольшие переправы», — сообщает собеседник URA.RU. Стоимость изделия в департаменте не уточнили.

Как следует из данных завершенной сделки на сайте ЕИС «Закупки», контракт на изготовление среднего автодорожного разборного моста для нужд ЯНАО окружная дирекция дорожного хозяйства заключила с ООО «Таганрогстальмост». Стоимость работ — 143,3 мл рублей.

Мост предназначен для оперативного обеспечения возможности проезда в случае повреждения стационарного моста. Комплект позволяет собрать однопролетный или многопролетный мост длиной от 18 до 32 метров и шириной проезжей части 4,2 метра. В комплекте предусмотрены временные опоры. Смонтировать такой мост можно в течение двух-пяти суток.

ООО «Таганрогстальмост» занимается производством стальных металлоконструкций шесть лет. По данным СБИС, доходы компании в 2023 году выросли на 26,4% по сравнению с 2022 годом. Стоимость бизнеса ООО «Таганрогстальмост» оценивается в 13 млн рублей. Поставка автодорожного моста для ЯНАО — первый заказ предприятия, полученный посредством торгов на электронной площадке.

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По заказу окружной дирекции дорожного хозяйства в Таганроге изготавливают автодорожный разборный мост стоимостью 143,3 млн рублей. Объект будет готов к началу октября и рассчитан на некрупные переправы, сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Поставка разборного моста планируется в начале четвертого квартала. Сейчас мост находится на изготовлении. Он будет храниться в АО „Ямалавтодор“ в Губкинском. Это мост, который рассчитан на небольшие переправы», — сообщает собеседник URA.RU. Стоимость изделия в департаменте не уточнили. Как следует из данных завершенной сделки на сайте ЕИС «Закупки», контракт на изготовление среднего автодорожного разборного моста для нужд ЯНАО окружная дирекция дорожного хозяйства заключила с ООО «Таганрогстальмост». Стоимость работ — 143,3 мл рублей. Мост предназначен для оперативного обеспечения возможности проезда в случае повреждения стационарного моста. Комплект позволяет собрать однопролетный или многопролетный мост длиной от 18 до 32 метров и шириной проезжей части 4,2 метра. В комплекте предусмотрены временные опоры. Смонтировать такой мост можно в течение двух-пяти суток. ООО «Таганрогстальмост» занимается производством стальных металлоконструкций шесть лет. По данным СБИС, доходы компании в 2023 году выросли на 26,4% по сравнению с 2022 годом. Стоимость бизнеса ООО «Таганрогстальмост» оценивается в 13 млн рублей. Поставка автодорожного моста для ЯНАО — первый заказ предприятия, полученный посредством торгов на электронной площадке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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