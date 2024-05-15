Politico: Украина требует от США разрешения ударить по России

Власти Украины давят на США, чтобы получить разрешение ударить по России американским оружием. Об этом сообщили чиновники.
"Украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию [президента США Джо] Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории РФ", — говорится в сообщении Politico со ссылкой на чиновников. При этом пока Вашингтон не соглашается на уговоры Киева.
Ранее США не обнаружили доказательств использования ВСУ оружия не по назначению. Речь идет про использование американского оружия для ударов по территории России вне зоны спецоперации. При этом Минобороны РФ регулярно сообщает о попытках Киева ударить Россию ракетами из США.
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