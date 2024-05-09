Адвокат Мусаев: суд хотел допросить сожительницу зама Шойгу Китаеву

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Суд исследовал награды Тимура Иванова в качестве характеризующего материала Фото:
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Московский городской суд отказался проводить допрос телеведущей Марии Китаевой, которая могла бы рассказать о домашних условиях заместителя министра Тимура Иванова. Об этом сообщил адвокат Мурад Мусаев.

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«Ведут общее хозяйство (с Марией Китаевой), живут одной семьей, она как никто другой знает, где проживает (Иванов), в каких условиях, у них дочь, совсем малышка 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово», — сказал Мусаев в беседе с РИА Новости. Защита предлагала отпустить Иванова под домашний арест в его дом на Рублевке, где он проживает с телеведущей Марией Китаевой. Однако суд решил не уделять внимания показаниям Китаевой, ограничившись устными уверениями адвоката.

Накануне Мосгорсуд рассмотрел жалобу Мусаева об изменении меры пресечения Иванову на домашний арест. Однако, по словам адвоката, Иванова не захотели отправлять под домашний арест, так как следствие считает, что он может скрыться в Евросоюзе. В судебном заседании исследовали материалы положительно характеризующие Иванова. Для этого в суд принесли четыре пакета с наградами Тимура Иванова, передает RT.

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Московский городской суд отказался проводить допрос телеведущей Марии Китаевой, которая могла бы рассказать о домашних условиях заместителя министра Тимура Иванова. Об этом сообщил адвокат Мурад Мусаев. «Ведут общее хозяйство (с Марией Китаевой), живут одной семьей, она как никто другой знает, где проживает (Иванов), в каких условиях, у них дочь, совсем малышка 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово», — сказал Мусаев в беседе с РИА Новости. Защита предлагала отпустить Иванова под домашний арест в его дом на Рублевке, где он проживает с телеведущей Марией Китаевой. Однако суд решил не уделять внимания показаниям Китаевой, ограничившись устными уверениями адвоката. Накануне Мосгорсуд рассмотрел жалобу Мусаева об изменении меры пресечения Иванову на домашний арест. Однако, по словам адвоката, Иванова не захотели отправлять под домашний арест, так как следствие считает, что он может скрыться в Евросоюзе. В судебном заседании исследовали материалы положительно характеризующие Иванова. Для этого в суд принесли четыре пакета с наградами Тимура Иванова, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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