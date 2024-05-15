CNN: Зеленский отменил поездки за границу из-за тяжелой ситуации на фронте

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось отменить свои поездки за границу из-за сложной обстановки на фронте, особенно на харьковском направлении. Об этом сообщает телеканал CNN Portugal.
«Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за сложной ситуации на фронте, в частности в Харьковской области», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что украинские власти пришли к выводу о неразумности заграничных поездок в данной ситуации.
Визит Зеленского в Испанию был отменен. Там он должен был подписать соглашение по безопасности с премьер-министром испанского королевства Педро Санчесом. Российские военные продолжают активные действия в Харьковской области, освободив несколько населенных пунктов. По словам украинского президента, власти страны сейчас делают все возможное для укрепления обороны ВСУ на данном направлении, передает Life.
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