CNN: Зеленский отменил поездки за границу из-за тяжелой ситуации на фронте

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ВСУ находятся в сложном положении на харьковском направлении
ВСУ находятся в сложном положении на харьковском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось отменить свои поездки за границу из-за сложной обстановки на фронте, особенно на харьковском направлении. Об этом сообщает телеканал CNN Portugal.

«Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за сложной ситуации на фронте, в частности в Харьковской области», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что украинские власти пришли к выводу о неразумности заграничных поездок в данной ситуации.

Визит Зеленского в Испанию был отменен. Там он должен был подписать соглашение по безопасности с премьер-министром испанского королевства Педро Санчесом. Российские военные продолжают активные действия в Харьковской области, освободив несколько населенных пунктов. По словам украинского президента, власти страны сейчас делают все возможное для укрепления обороны ВСУ на данном направлении, передает Life.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось отменить свои поездки за границу из-за сложной обстановки на фронте, особенно на харьковском направлении. Об этом сообщает телеканал CNN Portugal. «Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за сложной ситуации на фронте, в частности в Харьковской области», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что украинские власти пришли к выводу о неразумности заграничных поездок в данной ситуации. Визит Зеленского в Испанию был отменен. Там он должен был подписать соглашение по безопасности с премьер-министром испанского королевства Педро Санчесом. Российские военные продолжают активные действия в Харьковской области, освободив несколько населенных пунктов. По словам украинского президента, власти страны сейчас делают все возможное для укрепления обороны ВСУ на данном направлении, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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